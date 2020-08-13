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Алкоголь и правильное питание: что надо знать во время застолий

Четверг 13 августа 2020 08:39
Алкоголь и правильное питание: что надо знать во время застолий
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Диетолог назвала топ правил грамотного употребления алкоголя

Любой праздник не обходиться без алкоголя на столе, но как совместить спиртное с правильным питанием, не навредить организму и фигуре и "вписатья" напитки в свой рацион? Об этом рассказала диетолог Ольга Усенко.

Эксперт назвала топ-2 основных правила употребления алкоголя:

  • всегда нужно пить больше воды на следующий день после вечеринок и пить воду между бокалами на вечеринках;
  • не есть и не закусывать во время приема алкоголя, либо ограничиться одним бокалом во время трапезы.

Алкоголь и правильное питание: что надо знать во время застолий

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Правильная пропорция употребления алкоголя (вина) 1:4, но на практике это сложновато, пробуйте хотя бы 1:2. На одну порцию вина, например, на 100 мл вина 200 мл воды. Кто-то добавляет лед и воду в вино, кто-то выпивает воду между бокалами с вином. Как вам удобнее. Главное нужно помнить про то, что вода необходима.

А еще помнить о том, что после таких отступлений наступит отечность. И это нормально, нужно дать 1-2 дня организму для восстановления.

Алкоголь и правильное питание: что надо знать во время застолий
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Не смешивайте алкоголь и вкусные сыры, фрукты и вкусности. Именно от этого нет результата, зато усиливаются отеки.

Эксперт рекомендует употреблять алкоголь не чаще одного раза в неделю и отдать предпочтение сухому вину.

Напомним, что ранее диетолог Татьяна Лакуста поделилась основными правилами раздельного питания и рассказала о его целесообразности.

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Новости Украины правильное питаниедиетолог
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