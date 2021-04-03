5 главных трендов весны и лета 2021: блогеры уже сделали их must-have гардероба

В мире моды исторический период - показы без зрителей, необычные форматы презентаций, онлайн-доступ для всех желающий и отказ от привычных fashion weeks. Но одежда все так же остается важным способом самовыражения и демонстрации своего настроения окружающим без слов. Какие тренды из новых коллекций стали основой гардеробов популярных модных инфлюенсеров?

Комфорт

Пандемия только укрепила долгоиграющий тренд на переход многих вещей, которые раньше были домашними/пляжными/огородными, в повседневные образы. В этом модном сезоне можно смело носить на улицах города: меховые балетки и шлепанцы, лосины со штрипками и без, резиновые сапоги и кроксы, пижамные костюмы, трикотажные спортивки, дедушкины сандалии с носками, свитшоты и худи с надписями или университетской символикой, кепки. И все эти элементы отлично сочетаются с любым другим стилем - даже с классикой, считает Анна.

"Я отношу подобные аутфиты к категории "голливудская звезда вышла за кофе и пытается не привлекать к себе внимание папарацци". Просто, комфортно, расслабленно, но продуманно и с особым шиком", - подчеркивает модница.

Комфортные вещи будут находиться в списке трендов наступающего сезона (скриншоты: instagram.com)

Вырезы и разрезы

Идеальный тренд для любителей минимализма с усложнением: необычный крой поможет добавить в базовый образ деталь, которую хочется рассматривать, и усилит градус пикантности.

Какие вещи выбираем? Джинсы и брюки со шлицами внизу, юбки и платья с разрезом по ноге, закрытые топы спереди, но с голой спинкой, ассиметричные топы с одним рукавом и любые другие модели с рандомными вырезами, отмечает Богиня шопинга.

Чем больше разрезов - тем лучше (скриншоты: instagram.com)

Цвет

"Карантин и закрытые границы заставили всех и каждого словить апатию. И я совсем не удивлена, что цвет без церемоний врывается в ТОП трендов. Очень хочется яркого настроения, которое часто начинается с отражения в зеркале. Или это протест против надоевших правил?" - задается вопросом специалист.

Вариант для новичков: плавно вводим по одному цветному элементу в привычный образ. Сочная зелёная сумка, лаймовые сабо или красный пиджак? Пришло время для смелых экспериментов.

В базовый образ можно ввести и одну яркую вещь (скриншот: instagram.com/emilisindlev)

"Вариант для профи: образы с применением 2-3 цветов и эффекта "colorblocking". Главное помнить, что все оттенки должны быть одинаковой насыщенности. Расскажу по секрету, что одним из самых трендовых сочетаний сезона будет фуксия+зеленый", - делится стилист.

Для яркого события - яркий и сочный образ (скриншот: instagram.com/emilisindlev)

Возвращение талии

На подиумах и в гардеробах модных инфлюенсеров можно заметить тенденцию на трансформацию oversize: в структурированных вещах можно заметить подчеркнутую талию. Пиджаки и пальто все так же не обтягивают плечи и руки, но имеют вытачки для силуэта "песочные часы". Продолжает быть в тренде upcycling-технология и перешитые из мужских пиджаков костюмы-двойки.

"Но не обязательно бежать в магазин за обновками: достаточно просто взять цепь, ремень или даже простой шнурок и повязать поверх свободной одежды", - подчеркивает модный блогер.

Женственность тоже снова в тренде! (скриншоты: instagram.com)

Прозрачность

"Не устану повторять, что мода - это лакмусовая бумага социального настроения. Чего сейчас не хватает больше всего? Легкости и свободы, которую символизируют прозрачные ткани. Невесомые струящиеся платья и юбки из тюля и шифона были замечены на многих показах. Подобные модели позволят поиграть с многослойностью даже в самые знойные дни", - считает эксперт.

Знаменитый топ-сетка из 2000-х тоже попадает в эту категорию, особенно его яркие варианты, добавляет Анна.

Легкость и свобода - не только в мыслях, но и в гардеробе (скриншоты: instagram.com)