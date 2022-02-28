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УЗ призывает страны Европы и Азии прекратить железнодорожные перевозки из России

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Понедельник 28 февраля 2022 17:43
УЗ призывает страны Европы и Азии прекратить железнодорожные перевозки из России Фото: "Укрзализныця "(РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко, редактор ленты новостей

"Укрзализныця" обратилась ко всем странам Европы и Азии с призывом остановить любую взаимодействие железнодорожных администраций со страной-агрессором - Российской Федерацией. Соответствующее обращение разослано в администрации всех железных дорог, осуществляющих перевозки из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал УЗ.

"Русский, ты уже не можешь никуда летать, а теперь ты не сможешь никуда и ездить. Призываем железнодорожные администрации всех стран, граничащих с РФ прекратить грузовое и пассажирское железнодорожное сообщение с этой страной. Также призываем прекратить любое взаимодействие систем и исключить РЖД из всех международных организаций", - говорится в сообщении.

УЗ также обратилась к проводникам, составителям поездов, диспетчерам и машинистам РЖД, которые выполняют преступные приказы и везут танки, военную технику и оккупантов в коридоры Украины.

"Ты больше никогда не будешь иметь почетное звание железнодорожник - ты убийца. Своими действиями ты убиваешь мирное население и совершаешь геноцид над украинским народом", - говорится в сообщении.

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