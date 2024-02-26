Які плани в Росії на полі бою та від чого залежать можливості ЗСУ

Зараз Сили оборони ведуть стратегічну оборонну операцію. Ворог тисне фактично по всьому фронту довжиною в 1,5 тисячі кілометрів. З кінця роки противник зібрав резерви, озброєння, техніку, боєприпаси. Тому зараз він веде інтенсивні дії з Харківської по Херсонську області. У результаті цих дій окупантам вдалось захопити Авдіївку. І на цьому напрямку вони намагаються просуватися далі.

Наразі, крім того, є продовження наступальних дій з боку ворога на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Мар’їнському, Запорізькому напрямках та в районі наших херсонських плацдармів на лівобережжі. Скрізь у противника є резерви, які дозволяють проводити наступальні дії.

У районі Авдіївки до останнього часу наші війська мали таке собі вклинення у територію, що контролює противник. Після захоплення цього населеного пункту їм вдалось вирівняти лінію фронту і вивільнити сили, попри великі втрати. Там протяжність лінії бойового зіткнення зменшилась, для них скоротився фронт наступу. Інша проблема полягає в тому, що на захід від Авдіївки місцевість нижча. Тому ворогу більш зручно бити по наших рубежах оборони. Вони б’ються зараз за ті пункти, які лежали на нашій так званій дорозі життя до Авдіївки, нею йшла логістика до міста.

Зараз їхні ключові зусилля будуть спрямовані на Оріхівський напрямок, район Роботиного. Там вони також хочуть вирівняти лінію фронту, зрізавши вклинення в їхні позиції. До того ж звідти ми досягаємо з артилерії до логістичних шляхів, що ведуть з Криму до Запорізької області. Крім того, вони наступатимуть з півночі на Вугледар і південніше в бік Куп’янська.

Якщо говорити про ситуацію весною, то з боку ворога буде стратегічна наступальна операція, з боку України - стратегічна оборонна операція. Подальші дії будуть визначатися залежно від наявних сил. Очевидно, у росіян є мета просуватися якомога далі до президентських виборів у РФ у середині березня. Для дій стратегічного рівня в них поки що сил немає, але для тактичних - цілком. Щодо наших можливостей - вони значною мірою будуть визначатись обсягами західної допомоги, яку ми будемо отримувати.

Наші європейські партнери обіцяли до березня поставити мільйон снарядів, однак у цей термін зможуть відправити лише половину. Є ідея закупити їх за межами ЄС, але цей підхід відкидають Франція, Греція та Кіпр.

У підсумку, головними завданнями нашої оборонної операції є, по-перше, зупинка просування ворога. По-друге, знищення якомога більше сили та техніки противника. Третє - виграти час для акумулювання сил і засобів для успішного завершення цієї оборонної операції і за наявності відповідних ресурсів та резервів організації дій щодо деокупації наших територій.

Ігор Романенко для РБК-Україна