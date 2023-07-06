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Як зменшити рахунки за комуналку, якщо ви за кордоном: поради

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Київ, Україна, Четвер 06 липня 2023 17:22
Як зменшити рахунки за комуналку, якщо ви за кордоном: поради Фото: Оплата комунальних послуг (freepik.com)
Автор: Ольга Маджумдар
Експерт: Максим Боярчуков

Заборгованість українців за комунальні послуги з початку війни зросла на понад 20%. Багато хто виїхав за кордон і не сплачує рахунки в Україні.

Між тим, суму заборгованості можна зменшити і платити не за всі послуги, розповів РБК-Україна керуючий партнер юридичної компанії "Максим Боярчуков та Партнери" Максим Боярчуков.

Якщо людина не проживає в Україні, то комунальні платежі сплачувати все одно необхідно. Але у такому випадку особа має право на перерахунок розміру заборгованості.

Знизити вартість житлово-комунальних послуг чинне законодавство дозволяє, якщо у квартирі чи будинку ніхто не проживав понад 30 календарних днів. Це не стосується опалення та послуг з управління багатоквартирним будинком.

Для того, що припинити нарахування за водопостачання, газ, електроенергію, вивіз сміття, треба звернутися до компанії-постачальника таких послуг із відповідною заявою.

До заяви обов’язково долучається документ, який підтверджує, що людина не проживає у приміщенні – це можуть бути документи про роботу чи проживання за кордоном.

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Комунальні платежі
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