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Из-за войны в Украине: производство автомобилей на заводах Volkswagen будет приостановлено

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Пятница 25 февраля 2022 18:38
Из-за войны в Украине: производство автомобилей на заводах Volkswagen будет приостановлено Сборочная линия Volkswagen в Цвиккау (Фото: Volkswagen)
Автор: Александр Мороз

Из-за войны в Украине производство автомобилей на заводах Volkswagen в Цвиккау и Дрездене будет приостановлено на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Boerse-Express.

Причиной предстоящей остановки конвейера является дефицит поставок комплектующих, в частности, отсутствие комплектов электрических кабелей украинского производства.

По словам представителя Volkswagen, на предприятии в Цвикау автомобили не будут п собраться со вторника по пятницу следующей недели, а на заводе в Дрездене - со среды по пятницу. Это означает краткосрочный отпуск для нескольких тысяч сотрудников.

Из-за войны в Украине: производство автомобилей на заводах Volkswagen будет приостановлено

Генеральный директор Volkswagen Герберт Дисс заявил в пятницу, что создана целевая группа для поиска решения вопроса с поставками. Босс VW с ужасом отреагировал на войну в Украине. Ведь Центральная и Восточная Европа являются важнейшим рынком сбыта для второй по величине автомобильной компании после концерна Toyota. В 2021 году все бренды VW Group поставили туда почти 660 000 автомобилей. Из них 206 000 новых легковушек пришлись на марку Volkswagen.

Напомним, что Верховная Рада утром 24 февраля на внеочередном заседании ввела военное положение. Разбираемся, что новый режим означает для водителей.

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