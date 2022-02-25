Из-за войны в Украине: производство автомобилей на заводах Volkswagen будет приостановлено

Из-за войны в Украине производство автомобилей на заводах Volkswagen в Цвиккау и Дрездене будет приостановлено на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Boerse-Express.

Причиной предстоящей остановки конвейера является дефицит поставок комплектующих, в частности, отсутствие комплектов электрических кабелей украинского производства.

По словам представителя Volkswagen, на предприятии в Цвикау автомобили не будут п собраться со вторника по пятницу следующей недели, а на заводе в Дрездене - со среды по пятницу. Это означает краткосрочный отпуск для нескольких тысяч сотрудников.

Генеральный директор Volkswagen Герберт Дисс заявил в пятницу, что создана целевая группа для поиска решения вопроса с поставками. Босс VW с ужасом отреагировал на войну в Украине. Ведь Центральная и Восточная Европа являются важнейшим рынком сбыта для второй по величине автомобильной компании после концерна Toyota. В 2021 году все бренды VW Group поставили туда почти 660 000 автомобилей. Из них 206 000 новых легковушек пришлись на марку Volkswagen.

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