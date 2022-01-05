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Кроссовер, электромобиль, семейный авто: названы самые безопасные автомобили 2021 года

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Среда 05 января 2022 10:00
Кроссовер, электромобиль, семейный авто: названы самые безопасные автомобили 2021 года Электромобиль Mercedes-EQ EQS (Фото: Mercedes-Benz)
Автор: Александр Мороз

Европейская организация дорожной безопасности Euro NCAP подвела итоги ушедшего года. И назвала модели, показавшие лучшие результаты по итогам краш-тестов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Euro NCAP.

В прошлом году Euro NCAP испытал 33 модели автомобилей, 22 из которых получили максимальные пять "звезд". Теперь из них эксперты выбрали победителей в шести основных классах.

Кроссовер, электромобиль, семейный авто: названы самые безопасные автомобили 2021 года

Победителем в категориях "представительский автомобиль" и "электрокар" стал Mercedes-EQ EQS, обошедший шведский Polestar 2.

Кроссовер, электромобиль, семейный авто: названы самые безопасные автомобили 2021 года

Первое место в категории "малый кроссовер" занял Nissan Qashqai. В классе больших внедорожников победителем стал электрический Skoda Enyaq iV. На втором месте оказался BMW iX.

Кроссовер, электромобиль, семейный авто: названы самые безопасные автомобили 2021 года

Еще одна чешская модель Skoda Fabia признана самой безопасной в классе "малый семейный автомобиль". А Toyota Yaris Cross заняла первое место в категории "малый MPV", опередив "каблучок" VW Caddy.

Кроссовер, электромобиль, семейный авто: названы самые безопасные автомобили 2021 года

"Нынешний год был тяжелым для автомобильной промышленности. Нехватка полупроводников негативным образом сказалась на сроках производства и начало продаж новых автомобилей. Тем не менее, мы увидели довольно много новых моделей, которые показали очень хорошие результаты в краш-тестах", — отметил генеральный секретарь Euro NCAP Михиел ван Ратинген.

Напомним, что Latin NCAP присудил кроссоверу Renault Duster второго поколения неожиданные ноль звезд в краш-тестах. Пассивная безопасность популярной бюджетной модели оказалась неудовлетворительной по сегодняшним меркам.

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