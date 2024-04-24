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Весна на Співочому. В Києві відкривається грандіозна виставка квітів

Новость на русском → Середа 24 квітня 2024 18:05
Весна на Співочому. В Києві відкривається грандіозна виставка квітів В столичному парку готують сезонну виставку квітів (фото: facebook.com/spivochepole)

25.04.2024

25 квітня на території Печерського ландшафтного парку Співоче стартує весняна виставка квітів. Новий сезон порадує відвідувачів яскравим полотном квітів різних сортів та видів, серед яких віоли, тюльпани, нарциси, іриси, крокуси, мускарі та інші багаторічники.

Сотні тисяч весняних квітів прикрашатимуть алеї та галявини парку.

Весна на Співочому. В Києві відкривається грандіозна виставка квітів

В столичному парку готують сезонну виставку квітів (фото: facebook.com/spivochepole)

Об'ємні фігури та 3D композиції з декоративних рослин, калейдоскоп квітів та яскраві фотозони стануть родзинкою цьогорічної виставки. Ви зможете насолодитися чудовим краєвидом на квіткові поля, зробити яскраві фото, провести час з близькими і, звісно, отримати позитивні враження на весь день.

Підготовка до весняного сезону ведеться ще з перших місяців зими, а над кожною локацією працюють дизайнери та агрономи.

Весна на Співочому. В Києві відкривається грандіозна виставка квітівВесна на Співочому. В Києві відкривається грандіозна виставка квітівВесна на Співочому. В Києві відкривається грандіозна виставка квітівВесна на Співочому. В Києві відкривається грандіозна виставка квітів

В столичному парку готують сезонну виставку квітів (фото: facebook.com/spivochepole)

Цьогорічна виставка квітів буде відрізнятися від попередніх, але неодмінно сподобається як дорослим, так і дітям.

Окрім квіткових композицій, у парку будуть представлені інтерактивні зони дозвілля, каруселі, батутна зона та дитяча анімація. Для дорослих передбачені фуд-корти та пікнік зони.

Придбати квитки можна на офіційному сайті або на касі парку Співоче. Вхід представникам ЗСУ та людям з інвалідністю I-II категорії безкоштовний. Частина коштів з продажу квитків підуть на ЗСУ.

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