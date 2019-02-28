Украинский абстракционист Петр Лебединец проведет открытую авторскую экскурсию

Работа Лебединца (фото: пресс-служба)

02.03.2019

2 марта в арт-пространстве ЦУМ (Киев, Крещатик, 38, 7 этаж) в 13:00 пройдет авторская экскурсия всемирно известного украинского художника Петра Лебединца "Иллюзия".

Автор лично расскажет о концепции создания пятнадцати масштабных полотен, над которыми он работал в 2012-2019 гг.

Вход на эксклюзивное мероприятие для всех желающих – свободный.

В ходе экскурсии именитый художник поведает публике о своей теории цвета, которая стала основой построения виртуальной иллюзии и достижения художественной гармонии. А также поделится со зрителями планами о будущих проектах.

Организатор мероприятия – Sky Art Foundation.

"Экскурсия с автором такого масштаба – большая редкость в мировой практике. Думаю, украинские поклонники абстракционизма воспользуются уникальным случаем пообщаться с живым классиком и трендсеттером популярного направления в искусстве. Фонд всегда старается не просто показать работы авторов, но и добавить нотку образования в проекты – устроить Artist Talk, организовать авторскую экскурсию. В будущем мы намерены открывать новые форматы общения с художниками для украинской публики", – отмечает Юлия Островская, директор Sky Art Foundation.

Об авторе:

Петр Лебединец родился в 1956 году. В 1984 году окончил Киевский государственный художественный институт. С 1990 года – член Национального Союза художников Украины. Работы художника являются частью коллекций мировых музеев и галерей, включая Национальный художественный музей Украины (Киев, Украина), Венский музей истории искусств (Вена, Австрия), Киевский музей русского искусства (Киев, Украина), Украинский музей (Нью-Йорк, США), Запорожский художественный музей (Запорожье, Украина), Русско-Американский Фонд (Нью-Йорк, США), Постоянное представительство Украины при ООН (Нью-Йорк, США), Мэрия Бруклина (Нью-Йорк, США), Министерство культуры Украины (Киев, Украина), галерея "Inter Art Gallery Reich" (Кельн, Германия), галерея "Anixis" (Баден, Швейцария), галерея "Martinez" (Канны, Франция) и десятки других музеев и галерей.

На счету Петра Лебединца более 50-ти персональных проектов, а также участие в более 100 групповых выставках.

Творения автора находятся в частных коллекциях Великобритании, Швейцарии, Германии, США, Австрии, Бельгии, Польши, Нидерландов, Испании, Италии и других стран мира.

Sky Art Foundation – благотворительный фонд, который был основан осенью 2014 года по инициативе Дмитрия Палиенко. Цель организации – поддержка и развитие нового поколения украинских современных художников, а также содействие международным культурным обменам и интеграции украинской культуры в мировой арт-контекст. Фонд ведет активную выставочную и благотворительную деятельность, занимается организацией международных арт-проектов. Деятельность Фонда освещали такие мировые издания как The Guardian, BBC, Forbes, Voque, Brooklyn Street Art, The Street Art News, Street Art United States и сотни других уважаемых СМИ.