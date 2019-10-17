Оригинальная выставка Гунтера фон Гагенса "Вселенная тела"

"Вселенная тела" на ВДНХ

01.11.2019-01.12.2019

Передвижную выставку, которую уже успели оценить более 49 млн зрителей в Польше, Нидерландах, Китае, США, Канаде и других странах, можно увидеть и на ВДНГ в Киеве (билеты).

На примерах "живых" экспонатов зрители смогут проследить все изменения, происходящие с телом человека в течение жизни, разложить для себя по полочкам процессы физической жизнедеятельности, узнать о возможности сохранения здорового организма в течение всей жизни.

Для того, чтобы процесс был более наглядным, тела дополнят мультимедийными установками, которые в деталях раскроют все тайны. Анатомическая выставка доктора Гюнтера фон Гагенса, состоящая из реальных человеческих тел и органов, навсегда изменит представление о собственном теле - его сложность и хрупкость.

"Вселенная тела" – это настоящие человеческие тела, сохраненные после смерти их владельцев, методом пластинации - специальный метод бальзамирования и консервации, изобретенный немецким врачом Гунтер фон Гагенсом в 1970-х. Обработанные таким способом тела сохраняют клеточные структуры и рельеф мертвых тканей на долгие годы. Первая выставка BODY WORLDS - "Вселенная тела" состоялась в Токио в 1995 году и несмотря на неоднозначную реакцию, стала настоящим феноменом.

Выставки "Вселенная тела" основаны на программе пожертвования тел, в рамках которой доноры специально обращаются с просьбой, чтобы их тела использовались на публичной экспозиции после смерти. В настоящее время в программе пожертвования тел зарегистрировано более 18 тыс. доноров, большинство из которых - немцы.

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