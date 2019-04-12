В Киеве покажут 1000 ретроавтомобилей среди самолетов

Old Car Land

09.05.2019-12.05.2019

Крупнейший технический фестиваль Украины Old Car Land возвращается на свою любимую площадку – в Государственный музей авиации имени. О. К. Антонова (ул. Медовая, 1). 9-12 мая одна тысяча эксклюзивных ретроавто разместятся среди сотен самолетов и удивят посетителей своей красотой.

На фестивале будут представлены экспонаты из Украины и других стран – от велосипедов и легковых авто до тяжелой военной и железнодорожной техники. Старейшим автомобилям-участникам – более 100 лет и многие из них сохранены в единственном экземпляре. Не обойдется и без ралли на старинных автомобилях и конкурса элеганции – когда владельцы машин переодеваются в одежду эпохи выпуска авто.

Old Car Land

На этот раз фестиваль празднует круглую дату – он состоится в десятый раз. По этому поводу на Old Car Land подготовили специальную экспозицию из девяти машин, которые получили Гран-при в предыдущие годы. Среди них: первая массовая модель в мире Ford T 1909 года, Buick Town Car 1924 года, ЗиС-110 1946 года, Mercedes-Benz 190 SL 1958 и другие.

Old Car Land

Также на фестивале покажут немало моделей 60-80-х годов производства, которые ранее не были на подобных мероприятиях. Это – Opel, Alfa Romeo, Ford и другие. Кроме этого, привезут автомобили, которые невозможно встретить на улицах – Oldsmobile, Buick, Chevrolet, Cadillac, Maserati, Rolls-Royce, Mercedes-Benz, представительские ЗИЛ и ГАЗ.

Традиционно на Old Car Land состоится шоу дрифта на автомобилях, будут работать ресторанные зоны. Кроме этого, будет множество развлекательных детских зон: будет работать зал игровых автоматов 80-х годов, будут проходить соревнования на педальных машинках.

Old Car Land

Что нового на фестивале?

Однодневная выставка военной техники к Дню памяти. В первый день фестиваля, 9 мая, будет действовать выставка военной техники времен Второй мировой войны. Здесь можно будет встретить легендарный советский танк Т-34, грузовики ЗиС-5, ГАЗ-АА, ГАЗ 67 Б, американские Dodge 3/4, Studebaker, Willys MВ, немецкие модели Opel Blitz, BMW R12.

Специальная зона брендов-юбиляров. В этом году юбилей празднует не только Old Car Land. Opel отмечает 120-летие, а Bentley и Citroen – 100-летие. Бренды-юбиляры покажут собственные самые знаковые модели, а также те, которые дали технологический толчок для отрасли автопроизводства в целом.

Специальная выставка автобусов. "Улица Ниццы" — новая креативная локация Old Car Land. Здесь представят экспозицию иностранных автобусов – Saviem, MAN, Ikarus, Mercedes-Benz, Bluebird, самые старые и самые новые ЛАЗы, старинные ЗИСы, массовый ПАЗ.

Экспозиция редких велосипедов. В самом большом вертолете в мире Ми-26 разместится экспозиция ретропедальних. Здесь воочию можно будет увидеть, что фраза "Не выдумывай велосипед" не имеет ничего общего с реальностью. Ведь трансформации, которых за последние 100 лет приобрела рама, вес и механизмы велосипедов действительно впечатляют!

Возможность купить ретроавто. Радостная новость для коллекционеров – на фестивале можно будет не только смотреть на авто, но и приобрести себе наиболее понравившуюся модель! На локации АвтоМотоПродаж будут продавать старинную технику – от раритетных мотоциклов до редких моделей автомобилей.

Купить билеты на Old Car Land можно по ссылке.