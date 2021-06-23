ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Арт-музей под открытым небом: на ВДНГ появились работы украинских художников

Новина українською → Среда 23 июня 2021 16:44
Арт-музей под открытым небом: на ВДНГ появились работы украинских художников Фото: на ВДНГ появились работы украинских художников (пресс-служба)

17.06.2021-31.10.2021

На ВДНГ состоится серия художественных инициатив, в которых художники и художницы будут рассуждать о прошлом, настоящем и будущем Экспоцентра.

Арт-музей под открытым небом: на ВДНГ появились работы украинских художников

Следуя тенденции сохранения культурного наследия, они критически осмыслят период создания ВДНГ, актуализируют модернистскую эстетику комплекса и подчеркнут ее ценность. Работы станут вдохновением для всех резидентов и гостей Экспоцентра и обратят их внимание, не только на развлекательные зоны, а и на общий архитектурный ансамбль комплекса.

Арт-музей под открытым небом: на ВДНГ появились работы украинских художников

Участниками Выставки стали украинские художники, которые в предыдущие годы в своих творческих практиках вдохновлялись эстетикой ВДНГ, - это Жанна Кадырова и Ксения Гнилицкая. Их работы будут временно экспонироваться на территории Экспоцентра. Так, например, проект "Реканонизация" 2017 года Жанны Кадыровой можно будет увидеть на входной группе павильона №2, а внутри оранжереи, где сейчас завершается реконструкция, - разместят "Сон Пьера Мичели, или памятник победы сапротрофов", работу 2019 года Ксении Гнилицкой.

Арт-музей под открытым небом: на ВДНГ появились работы украинских художников

В то же время 12 художников, среди которых Анатолий Белов, Екатерина Бучацкая, Богдан Бунчак, Ксения Гнилицкая, Алиса Колодуб, Евгений Коршунов, Дана Космина, Екатерина Лисовенко, Богдан Мороз, Даниил Немировский, Анна Самар, Елена Сиятовская и Дария Чечушкова, создали тематические арт-постеры о знаковых локациях ВДНГ: павильонах, лесе, яблоневом саде и фонтане. Работы разместили на главной аллее возле центрального входа в комплекс.

Арт-музей под открытым небом: на ВДНГ появились работы украинских художников

В начале июня также начался длительный проект "Питомник каштанов Саши Долгого". В прошлом году художник собрал в Киеве и прорастил около сотни каштанов. А уже в этом месяце высадил ростки деревьев на территории ВДНГ. Когда каштаны окрепнут - их пересадят на улицы Киева. Проект начнет реализовывать ряд экоинициатив, запланированных на территории Экспоцентра.

В целом художественные работы будут появляться на ВДНГ постепенно, продолжая и дополняя друг друга.

Куратором нового сезона стала искусствовед, знаток советской архитектуры и участница художественной инициативы "ДЕ НЕ ДЕ" Евгения Моляр. Идея проекта и визуальная концепция разработаны совместно с коммуникационным агентством Dontstop Agency, брендинговой студией COLOMO и при участии креативного продюсера ВДНГ Наталии Веревки.

"Мы хотим, чтобы ВДНГ вдохновлял на размышления о ценностях, о прошлом, настоящем и будущем, о том, какое значение для нас имеет наша история, а ее сохранение - наша общая ответственность перед будущими поколениями", - отмечает Моляр.

Арт-музей под открытым небом: на ВДНГ появились работы украинских художников

В течение теплого сезона в Пикник Саду ВДНГ также будет работать Шатер вдохновения. Там будут проходить культурные события - концерты, литературные чтения и лекции.

Арт-музей под открытым небом: на ВДНГ появились работы украинских художников

Напомним, что "Лето на ВДНГ" в этом году началось уже в мае и будет ждать гостей до самой середины осени. Именно в рамках этого сезона и будет реализована инициатива "ВДНГ вдохновляет".

Арт-музей под открытым небом: на ВДНГ появились работы украинских художников

Следить за новостями ВДНГ, а также узнать перечень арт-проектов и график работы всех локаций "Лета на ВДНГ" можно на официальных страницах в Facebook и Instagram, присоединившись к сообществу в Viber, а также на сайте.

Арт-музей под открытым небом: на ВДНГ появились работы украинских художников

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Выставки
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Стало известно, от каких болезней чаще всего умирают украинцы. Это не коронавирус
Стало известно, от каких болезней чаще всего умирают украинцы. Это не коронавирус