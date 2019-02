В Украину возвращается легенда американского техно Octave One

Octave One

30.03.2019

30 марта в Киеве состоится первая вечеринка True Music, в рамках которой сыграет группа Octave One со своим настоящим детройським лайвом.

Octave One – это культовая техно-группа, основанная Ленни и Лоуренсом Берденами. Они дебютировали в конце 80-х с успешным треком I Believe, который и до сих пор считается классикой и олицетворением самого понятия детройтского техно. Среди их миксов есть работы на группы Massive Attack и The Trammps. Еще один их успешный релиз Blackwater был неоднократно перевыпущен и долгое время находился в американских чартах.

При том, что Octave One наиболее известны именно в техно-тусовке, они также работают и в других жанрах электронной музыки, в частности хауз, под разными псевдонимами – Random Noise Generation, Metro D и другими. Также братья Бердены создатели лейбла 430 West Records, который поддерживает техно-музыкантов.

Лайвы Octave One – это необычайные электронные шоу, в рамках которых объединяется фанк, хауз, техно и симфонические ритмы. И не странно, ведь все синтезаторы и драм-машины, которые они используют – результат специальной разработки братьев. Каждое их выступление – часть истории, которую невозможно забыть.

Octave One желанные гости в лучших клубах мира и не раз приглашались на Boiler Room. Успейте их поймать в Киеве, как раз между сетами по всему миру (билеты).