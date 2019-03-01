От "Спартака" до "Фауста": что покажут в Национальной опере в марте

Балет Спартак (фото: пресс-служба)

01.03.2019 - 31.03.2019

Приближение весны способствует хорошему настроению, а мартовский репертуар Национальной оперы Украины станет хорошим этому подтверждением. Так, долгожданный балет «Лилея», посвященный 205-летию со дня рождения Т.Г.Шевченко, считается бриллиантом хореографического искусства в репертуаре театра. В эту сокровищницу можно добавить еще несколько жемчужин - балет «Спартак», поставленный выдающимся хореографом Анатолием Шекерой, и «Половецкие пляски» (постановка Анико Рехвиашвили). Поклонников оперы ожидает весь спектр человеческих эмоций, которые способны передать герои таких шедевров, как «Фауст» и «Дон Карлос».

7 марта - опера «Джанни Скикки» (Дж.Пуччини) и балет «Половецкие пляски» (фрагмент оперы «Князь Игорь» А.Бородина).

Ознакомиться более подробно можно на сайте Национальной оперы Украины.

Опера «Джанни Скикки» (Дж.Пуччини)

«Джанни Скикки» - произведение с великолепной мелодической основой и одной из самых известных арий оперного репертуара - O Mio Babbino Caro. «Джанни Скикки» задумывался Джакомо Пуччини как заключительная часть «Триптиха» - трех одноактных опер разных жанров, две другие - «Плащ» и «Сестра Анжелика». Однако «Джанни Скикки» получился настолько искрометным, ярким и мелодично богатым, что затмил собой две первые тематически сложные оперы с трагическими сюжетами. Этому способствовал и исторический контекст - «Триптих» появился на свет сразу после окончания Первой мировой войны, и люди, которые стали свидетелями невымышленных трагедий в реальной жизни, с восторгом приняли легкий и почти забытый к тому моменту жанр комической оперы. Впервые опера «Джанни Скикки» была исполнена в Нью-Йоркской «Метрополитен-опера» в 1918 году и имела большой успех. В основе сюжета - строки XXX песни «Ада» из «Божественной комедии» Данте, посвященные мошеннику и лжецу Джанни Скикки, наказанного за свои грехи. Но, как считают музыковеды, опера основана на случае, который действительно произошел во Флоренции в 1299 году, примерно при таких же обстоятельствах, как это описано в либретто.

Исполнители главных партий: Игорь Мокренко (Джанни Скикки), Тамара Калинкина (Лауретта, его дочь), Татьяна Пиминова (Зита, по прозвищу Старая), Дмитрий Кузьмин (Ринуччо, племянник Зиты), Андрей Маслаков (Маэстро Спинелоччио, врач), Павел Приймак (Герардо, племянник Буозо), и другие.

Постановочный состав: дирижер-постановщик - Николай Дядюра; режиссер-постановщик - Оксана Тараненко; художник-постановщик - Станислав Петровский; художник по костюмам - Наталья Кучеря.

Балет «Половецкие пляски» (фрагмент оперы «Князь Игорь» А.Бородина)

Идея создания новой постановки «Половецкие пляски» на сцене Национальной оперы принадлежит художественному руководителю балета Анико Рехвиашвили. Изначально планировалось поставить только фрагмент «Половецкие пляски» на музыку увертюры к опере «Князь Игорь», но со временем он «расширился». Таким образом, был создан одноактный балетный спектакль, состоящий из двух картин: первая - это Киевская Русь, русичи, и вторая - это половецкий стан с танцами.

В прошлом году балетная труппа с большим успехом показала «Половецкие пляски» в Японии. После гастролей Анико Рехвиашвили решила внести некоторые новации в постановку. И вот в феврале 2019 постановка претерпела изменения - к спектаклю присоединился хор. «Таким образом, в музыкальном материале мы фактически вернулись к первооснове - композиторской редакции сцены», - пояснил главный хормейстер театра Богдан Плиш.

Постановочный состав: автор либретто и постановщик - Анико Рехвиашвили, дирижер-постановщик - Николай Дядюра, хормейстер - Богдан Плиш.

9 марта - балет «Лилея» (К.Данькевич) - к 205-й годовщине со дня рождения Т.Г.Шевченко

В Шевченковский день - 9 марта - Национальная опера Украины покажет балет, созданный по одноименной балладе Тараса Шевченко. Премьера балетного спектакля на музыку Константина Данькевича «Лилея» (либретто Всеволода Чаговца) на сцене Киевского театра оперы и балета им. Т. Шевченко состоялась 26 августа 1940. Это было первое в Украине произведение, в котором хореографическое искусство передавало образы героев Кобзаря.

Обновление балета «Лилея» состоялось в 2003 году - зрителям Национальной оперы была представлена ​​премьера 135-го сезона, либретто - Валерия Ковтуна и Алексея Баклана по одноименной поэзии Тараса Шевченко и по сценарному плану Всеволода Чаговца.

Народная артистка Украины Елена Филипьева, в свое время блестяще исполняла партию главной героини, а сейчас работает над спектаклем в качестве балетмейстера-репетитора, говорит, что главная задача в восстановлении «Лилеи» была максимально точно воспроизвести постановку Валерия Ковтуна: «Мы все сделали для того, чтобы зрители увидели этот бриллиант таким, как его задумывал автор».

На этот раз состоится дебют Татьяны Лёзовой в партии Лилеи. Также главные партии исполняют: Ярослав Ткачук (Степан), Виталий Нетруненко (Князь), Максим Белокриницкий (Парень), Анна Муромцева (Русалка).

Постановочный состав: дирижер-постановщик - Алексей Баклан; балетмейстер-постановщик - Валерий Ковтун, художник-постановщик - Вячеслав Окунев.

19 марта - балет «Спартак» (А. Хачатурян) - посвящен памяти Анатолия Шекеры

Идея создать балет «Спартак» пришла Хачатуряну в непростое время - в декабре 1941 года. Этой работой композитор хотел показать героический образ человека древней истории, что было особенно актуально в условиях военных событий, для поддержания боевого духа народа в борьбе за свою свободу и независимость. Однако, композитор вернулся к нему лишь в 1950 году. Премьера балета состоялась в феврале 1954 года и была по достоинству оценена публикой и критикой, более того, она стала настоящей сенсацией и вызвала бурю эмоций.

Одно из главных отличий этого балета в том, что он мужской, ведь главные партии принадлежат здесь Спартаку и Крассу, что является большой редкостью для балета.

К хачатуряновскому «Спартаку» выдающийся украинский хореограф Анатолий Шекера (1994-2000 гг. - главный балетмейстер Национальной оперы Украины) обращался дважды. В 1965 году во Львове он воплотил в пластике всю многообразную палитру страстей. Это была философская притча, рассказанная языком пластики и танца. А через 12 лет в Киеве хореограф создает совсем другой спектакль, который до сих пор является визитной карточкой столичного балета. Более того, постановка нисколько не устарела, и на ней растут и учатся молодые артисты театра. Генеральный директор Национальной оперы Петр Чуприна считает, что балет «Спартак» - настоящая хореографическая жемчужина, спектакль европейского масштаба. Эту постановку не так часто можно увидеть в театре, поскольку она требует серьезной подготовки, в ней занята значительная часть труппы, а чтобы исполнять ведущие партии, требуется мастерство экстра-класса.

Постановочный состав: дирижер-постановщик - Олег Рябов; хореография и постановка - Анатолий Шекера; художник-постановщик - Федор Нирод.

20 марта - опера «Фауст» (Ш. Гуно)

Опера «Фауст» в современной постановке, которую осуществил в свое время итальянский режиссер Марио Корради, вернулась в Национальную оперу несколько сезонов назад и приобрела большую популярность у молодого поколения театралов. Сценография напоминает мюзикл, в котором использованы умопомрачительные декорации с различными световыми эффектами, а исполнители играют в непривычных для оперы костюмах, в которых смешались стили разных эпох. При этом, музыка принадлежит Шарлю Гуно и исполняется опера на языке оригинала.

Органическое сочетание классики и современных технологий позволило создателям постановки переместить «Фауста» во времени, а именно - отправить главных героев в современность. Благодаря такой удивительной «телепортации» Фауст предстает перед зрителем неким IT-шником, орудующим в Сети и довольно уставшим от жизни. Мефистофель, в свою очередь, выступает в виде мастера пластической хирургии, который «омолаживает» Фауста, мечтающего покорить сердце Маргариты.

Исполнители главных партий: Дмитрий Кузьмин (Фауст), Андрей Маслаков (Мефистофель), Татьяна Ганина (Маргарита), Игорь Евдокименко (Валентин), Дмитрий Агеев (Вагнер), Дарья Князева (Марта), Ирина Петрова (Зибель).

Творческая группа, которая осуществила обновление постановки: дирижер - Алла Кульбаба, режиссер - Николай Третьяк, хормейстер - Александр Тарасенко, балетмейстер - Виктор Яременко, сценография - Андрей Злобин, костюмы - Анна Ипатьева.

31 марта - опера «Дон Карлос» (Дж.Верди)

«Дон Карлос» (либретто Жозефа Мери и Камиля дю Локля по мотивам драмы Фридриха Шиллера) - замечательное зрелое творение великого мастера. Но ставится эта опера не часто. Одна из причин - она ​​требует большого состава первоклассных исполнителей. Впервые на суд украинского зрителя опера «Дон Карлос» была представлена ​​более чем 20 лет назад, а в 2012 году в новом прочтении снова вернулась на сцену Национальной оперы и стала самой масштабной премьерой за всю историю независимости Украины. Во время работы над этим выдающимся произведением были использованы современные технологии и новейшее техническое оборудование. Для этой постановки разработаны чрезвычайные по своей красоте и сложности декорации и 420 костюмов.

В главных партиях: Оксана Крамарева (Елизавета Валуа), Сергей Пащук (Дон Карлос), Геннадий Ващенко (Родриго, маркиз ди Поза), Анжелина Швачка (принцесса Эболи), Сергей Ковнир (Филипп II, испанский король), Дмитрий Иванченко (Граф ди Лерма), Владимир Тишков (Великий инквизитор).

Постановочный состав: режиссер-постановщик - Анатолий Соловьяненко, дирижер-постановщик - Николай Дядюра, хормейстер-постановщик - Богдан Плиш, художник-постановщик - Мария Левитская.