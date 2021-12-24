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В Киеве покажут уникальное ледовое действо с героями киносаги о фантастических зверях

Новина українською → Пятница 24 декабря 2021 15:53
В Киеве покажут уникальное ледовое действо с героями киносаги о фантастических зверях Атмосфера поттерианы оживает на уникальном праздничном шоу (фото: Оѕосог Residence)

26.12.2021-31.12.2021, 01.01.2022-03.01.2022, 07.01.2022-09.01.2022, 15.01.2022, 16.01.2022

Оѕосог Residence задает тон новогоднего праздничного настроения. В этом году посетителей удивляют не только зимним городком, который будто сошел со страниц книг о Гарри Поттере, но и удивительным ледово-цирковым шоу.

С 18 декабря здесь проходит новое магическое шоу "Секрет ЗУВУ". Более 30 лучших цирковых артистов и фигуристов со всей страны, уникальные декорации и фаер-шоу на льду - ну разве это не настоящие чары праздника?

Показы шоу "Секрет ЗУВУ" уже начались, ближайшие состоятся 26, 27, 28, 31 декабря, а также 1, 2, 3, 7, 8, 9, 15 и 16 января в 19:00.

Для самых маленьких в 18:00 возле катка стартует тематический интерактивный квест, который станет стартом праздничного приключения.

В Киеве покажут уникальное ледовое действо с героями киносаги о фантастических зверяхВ Киеве покажут уникальное ледовое действо с героями киносаги о фантастических зверяхВ Киеве покажут уникальное ледовое действо с героями киносаги о фантастических зверяхВ Киеве покажут уникальное ледовое действо с героями киносаги о фантастических зверяхВ Киеве покажут уникальное ледовое действо с героями киносаги о фантастических зверяхВ Киеве покажут уникальное ледовое действо с героями киносаги о фантастических зверяхВ Киеве покажут уникальное ледовое действо с героями киносаги о фантастических зверяхВ Киеве покажут уникальное ледовое действо с героями киносаги о фантастических зверях

Атмосфера поттерианы оживает на уникальном праздничном шоу (фото: Оѕосог Residence)

Напомним, что 4 декабря Оѕосог Residence открыл новый сезон праздничных развлечений в зимнем городке, воссоздав любимые локации из Поттерианы.

Так, теперь можно и самому посетить легендарный "Косой переулок", где есть все атрибуты для колдовства в домашних условиях, выпить сливочного пива на фудкортах, согреться и посмотреть фильмы легендарной колдовской саги в кафе "Три Метлы", найти платформу 9¾, погадать на магическом шаре и найти множество тематических развлечений как для взрослых, так и для детей.

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