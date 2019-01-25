От "Кармен" до "Любовного напитка": что покажут в Национальной опере в феврале

Анонс событий в Национальной опере Украины на февраль (фото: пресс-служба)

01.02.2019 - 28.02.2019

Февраль в Национальной опере Украины обещает стать невероятно "звездным".

Ценителей оперного и хореографического искусства ожидает множество приятных встреч с любимыми исполнителями и знакомство с новыми солистами, приглашенными в столицу, благодаря проекту "Украинские оперные звезды в мире". В звездном "десанте": Людмила Монастырская, Ольга Микитенко, Александр Пушняк, Ирина Житинская, Алексей Пальчиков, Тарас Конощенко. Балетная труппа театра после триумфальных парижских гастролей в Theatre des Champs Elysees, Opera de Paris тоже не забыла о своих поклонниках.

Балет "Ромео и Джульетта"

Настоящим подарком всем влюбленным 14 февраля станет балет "Ромео и Джульетта" - история трагической любви на музыку Сергея Прокофьева. Не зря в 1991 году именно киевская постановка по решению ЮНЕСКО была признана лучшей интерпретацией этого произведения и награждена медалью. В продолжение темы безграничной любви - балет "Раймонда" (19 февраля), созданный по мотивам рыцарской легенды, и который является своеобразным гимном красоте человеческих чувств. А яркая, веселая постановка по мотивам сказки Алексея Толстого, на музыку Юрия Шевченко "Буратино" (23 февраля) не оставит равнодушным никого: от малышей до бабушек и дедушек.

Исполнением драматической поэмы о человеческих страданиях и неизменной вере в будущее - "Реквием" В.А. Моцарта (20 февраля) Национальная опера Украины почтит память Героев Небесной Сотни.

Об оперных событиях февраля подробнее главный режиссер театра Анатолий Соловьяненко: "С большим удовольствием, в дни новогодних и рождественских праздников, приветствуя всех поклонников оперного искусства, хочу проанонсировать чрезвычайно интересный и насыщенный событиями февральский репертуар".

"Травиата"

1 февраля, оперой «Травиата», отметит свой юбилей ведущая солистка театра, народная артистка Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Ольга Нагорная.

"Манон Леско"

Людмила Монастырская

8 февраля поклонники таланта Людмилы Монастырской смогут услышать ее в главной партии в опере Дж.Пуччини "Манон Леско". Этот спектакль станет дебютным для Сергея Пащука (Кавалер Ренато де Грие) и Андрея Маслакова (Геронт де Равуар), а Геннадий Ващенко возобновит в своем репертуаре партию Леско, брата Манон.

"Иоланта"

Ольга Микитенко

9 февраля в спектакле "Иоланта" участвует еще одна гостья - Ольга Микитенко. Спектакль, также обозначен дебютом ведущего солиста театра Сергея Магеры в партии Короля Рене, а партию Ебн-Хакима исполнит корифей украинского вокального искусства Иван Пономаренко.

"Тоска"

Александр Пушняк

22 февраля в опере Дж.Пуччини "Тоска", вместе с Оксаной Крамаревой (Флория Тоска) и Дмитрием Кузьминым (Марио Каварадосси), киевский зритель будет иметь возможность познакомиться с нашим соотечественником Александром Пушняком (Барон Скарпиа), который уже несколько сезонов успешно работает в Веймарской опере в Германии.

"Кармен"

Ирина Житинская

24 февраля, оперой Бизе "Кармен", Национальная опера Украины отметит 85-летие со дня рождения выдающегося украинского оперного певца и педагога Виктора Курина. Главную партию исполнит ученица Мастера Ирина Житинская, которая активно работает в европейских театрах. Главные партии исполнят Андрей Романенко (Хозе), Геннадий Ващенко (Эскамильо), Татьяна Ганина (Микаэла). В спектакле также будут участвовать ученики В.Н.Курина - солисты театра - Дмитрий Агеев (Цунига) и Александр Бойко (Данкайро).

"Любовный напиток"

Алексей Пальчиков

27 февраля, в спектакле "Любовный напиток", поклонники оперного искусства будут иметь еще одну возможность познакомиться с двумя солистами, которые успешно работают на европейских оперных сценах - Алексеем Пальчиковым (Неморино) и Тарасом Конощенко (Дулькамара).

И все это, не считая насыщенного текущего театрального репертуара. Поэтому, месяц обещает быть чрезвычайно интересным.

До встречи в театре!