Українська пісня 2024. У Львові топ-зірки виконають свої хіти у "симфонічному" звучанні: що відомо

10.08.2024

Фестиваль "Українська пісня" (Ukrainian Song Project) цього року набуває ще більшого масштабу. Так, вперше в Україні відомі зірки виконають свої хіти, що підтримували і продовжують підтримувати українців під час повномасштабного вторгнення, у супроводі великого симфонічного оркестру.

10 серпня у !FESTrepublic, що у Львові, проєкт об'єднає на одній сцені 40 музикантів та 13 топових артистів, створюючи національне свято музики, яке буде транслюватися по всій країні, забезпечуючи незабутні враження для глядачів.

"Українська пісня.SYMPHONY" розпочнеться виступами молодих артистів, які братимуть участь у конкурсній частині, а вже після відбудеться гала-концерт, на якому виступатимуть відомі артисти у супроводі симфонічного оркестру.

Серед зіркових учасників цьогорічного концерту:

Олег Скрипка

Арсен Мірзоян

Міша Крупін

MELOVIN

Анна Трінчер

Андрій Кравченко

Макс Леонов

NAZVA

Alena Amargalieva

Мʼята

Yagoda

Анна Буткевич

ДикоBrass та інші.

Зазначимо, що частина коштів з продажу квитків та кошти з благодійних аукціонів буде передано для проєкту "Пташки перемоги" на закупівлю дронів для ЗСУ. Також частину запрошень на захід буде надано для військових та їх сімей зі Львова та області.

Квитки на шоу "Українська пісня.SYMPHONY" можна придбати за посиланням.