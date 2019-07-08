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The Neighbourhood едут в Киев с масштабным проектом

Lite » Афиша 08.07.2019 - 17:47
The Neighbourhood (фото: пресс-служба группы)
The Neighbourhood (фото: пресс-служба группы)

04.02.2020

В 2012 году группа The Neighbourhood выпустила сингл "Sweater Weather", и для пятерых ребят все изменилось. Песня выстрелила, оказалась большим хитом, а драматичный черно-белый клип каждую неделю собирал по несколько миллионов просмотров.

В такой ситуации к The Neighbourhood приклеился ярлык "группа одного хита". Ни одному музыканту в мире не понравится, когда ему говорят, что ему попросту повезло.

4 февраля 2020 года в киевском Дворце Спорта Джесси Разерфорд и компания покажут, что группа может дать миру музыки чуть больше, чем Sweater Weather. На протяжении 2017 и 2018 года The Neighbourhood реализовывали самый большой и амбициозный проект. Сначала вышел мини-альбом "Hard", за ним еще один – "To Imagine". Следом - полноформатный "The Neighbourhood", а потом еще один – "Ever Changing".

Если сложить названия всех релизов, то получится Hard To Imagine The Neighbourhood Ever Changing. В переводе получится: "Сложно представить, что The Neighbourhood вообще изменятся". Это и концептуально, и самоиронично одновременно.

"Мы как-то виделись с нашим менеджером и обсуждали ситуацию в музыке на данный момент. Сейчас люди редко уделяют много времени какой-то одной группе или жанре. Поэтому мы решили сделать что-то, что задержит слушателя с The Neighbourhood надолго", - рассказывают в группе.

The Neighbourhood - Sweater Weather

Hard To Imagine The Neighbourhood Ever Changing охватывает широкий спектр жанров. Тут есть, как и стандартные "нейбахудовские" мелодии, так и мрачный хип-хоп с гостевыми куплетами от Дензела Карри. Как мелодии с тревожным расстройством, так и грувистые синти-поп гимны вроде "Scary Love".

Но главное то, что группу не волнуют скептические комментарии об их экспериментах. 

"Люди чаще всего не знают самих себя. Меня мало волнует, что говорят другие. Сейчас мы делаем совершенно другую музыку и это вполне приемлемое безумие", - говорит Джесси Разерфорд.


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