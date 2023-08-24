ua en ru
Чт, 24 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Світ на різних берегах". Друга Ріка дасть 2 унікальні концерти поспіль: що відомо

Новость на русском → Четвер 24 серпня 2023 14:04
"Світ на різних берегах". Друга Ріка дасть 2 унікальні концерти поспіль: що відомо Друга Ріка (фото: пресслужба гурту)

01.09.2023, 02.09.2023

Початок осені гурт Друга Ріка ознаменує масштабною дводенною подією під назвою "Світ на різних берегах". Музиканти зіграють дві різні програми на лівому та на правому берегах Києва 1 та 2 вересня (квитки).

Подія сповнена символів: починаючи з однойменної назви з піснею "Світ на різних берегах", яка за своїм пророчим змістом стала актуальним відображенням останніх подій в країні, коли незважаючи на природну відмінність, відбулося об’єднання суспільств та держав заради порятунку світу, закінчуючи вибором програми та місця для її виконання.

1 вересня - виступ на правому березі Києва, і оскільки саме у центральній частині мегаполісу вирує активне життя міста, то гостей очікує потужний ДР-івський рок-сет з фан-зоною. Подія відбудеться на терасі ТРЦ Гулівер.

2 вересня - концерт на лівому березі, якому притаманне більш розміряне життя, тож для слухачів звучатиме акустична програма ІНША РІКА на терасі ТРЦ River Mall.

Традиційно для всіх виступів гурту концерти матимуть благодійний характер, адже частина коштів з продажу квитків піде на закриття потреб ЗСУ - запити, на які гурт отримує напряму від військовослужбовців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Концерты Друга ріка
STYLER
Кращі привітання з Днем Незалежності в прозі та віршах для найрідніших
Кращі привітання з Днем Незалежності в прозі та віршах для найрідніших