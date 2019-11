SUPER DISCO: 5 легендарных артистов на одной сцене

В Киеве состоится SUPER DISCO (фото: пресс-служба)

22.11.2019

Суперзвезды первой величины возвращаются в Киев!

Их песни стояли на повторе на бобинах, виниле, позже кассетах и CD. Настало время, когда любимые артисты будут петь для тебя на одной сцене Stereo Plaza 22 ноября (билеты).

BONEY M

Хиты легендарного немецкого диско-коллектива набрали огромную популярность в 80-х и стали визитной карточкой стиля DISCO. "Rasputin", "No Baker", "Daddy Cool" - эти и множество других хитов в живом исполнении должен услышать каждый.

Boney M - Daddy Cool

DR. ALBAN

Популярность шведского певца нигерийского происхождения, кажется, с каждым годом становится все больше, о чем свидетельствует гастрольный график артиста. Харизматичный и известный многими поколениями мировой кумир устроит настоящее шоу со своими суперхитами "It's My Life", "Hello Africa", "One Love" и другими.

Dr. Alban - It's My Life

NO MERCY

Американьске трио вписал свое имя в ранг "мировых" еще в середине 90-х. Их “Where Do You Go” и “Missing” почти три десятилетия являются неотъемлемой частью любой дискотеки по всему миру.

No Mercy - Missing

ACE OF BASE

Их альбом "Happy Nation" до сих пор является наиболее продаванною дебютной пластинкой в истории США, а такие песни как “All That She Wants”, “Beautiful Life” и “Happy Nation" набрали на YouTube по 50-70 млн прослушиваний.

Ace of Base - All That She Wants

NANA

Легенда хип-хопа из Германии. Записанний совместно с Ray Horton "Lonely" быстро стал на первые места международных чартов, а другой его сингл “Remember The Time” достиг не меньшей популярности и стал легендарным.

NANA - Lonely