SUPER DISCO: 5 легендарных артистов на одной сцене

22.11.2019
Суперзвезды первой величины возвращаются в Киев!
Их песни стояли на повторе на бобинах, виниле, позже кассетах и CD. Настало время, когда любимые артисты будут петь для тебя на одной сцене Stereo Plaza 22 ноября (билеты).
BONEY M
Хиты легендарного немецкого диско-коллектива набрали огромную популярность в 80-х и стали визитной карточкой стиля DISCO. "Rasputin", "No Baker", "Daddy Cool" - эти и множество других хитов в живом исполнении должен услышать каждый.
Boney M - Daddy Cool
DR. ALBAN
Популярность шведского певца нигерийского происхождения, кажется, с каждым годом становится все больше, о чем свидетельствует гастрольный график артиста. Харизматичный и известный многими поколениями мировой кумир устроит настоящее шоу со своими суперхитами "It's My Life", "Hello Africa", "One Love" и другими.
Dr. Alban - It's My Life
NO MERCY
Американьске трио вписал свое имя в ранг "мировых" еще в середине 90-х. Их “Where Do You Go” и “Missing” почти три десятилетия являются неотъемлемой частью любой дискотеки по всему миру.
No Mercy - Missing
ACE OF BASE
Их альбом "Happy Nation" до сих пор является наиболее продаванною дебютной пластинкой в истории США, а такие песни как “All That She Wants”, “Beautiful Life” и “Happy Nation" набрали на YouTube по 50-70 млн прослушиваний.
Ace of Base - All That She Wants
NANA
Легенда хип-хопа из Германии. Записанний совместно с Ray Horton "Lonely" быстро стал на первые места международных чартов, а другой его сингл “Remember The Time” достиг не меньшей популярности и стал легендарным.
NANA - Lonely