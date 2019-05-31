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Royal Blood

Lite » Афиша 31.05.2019 - 17:47
Royal Blood (фото: instagram.com/royalblooduk)
Royal Blood (фото: instagram.com/royalblooduk)

05.08.2019

Royal Blood — это Майк Керр и Бен Тэтчер. Они познакомились еще будучи подростками. Группу основали просто: Бен забирал Майка из аэропорта, а по пути домой они решили попробовать поиграть вместе.

Долгое время парни не могли организовать ни одного концерта, поэтому им приходилось играть на открытых микрофонах с фолк-исполнителями. Когда менеджер Warner Bros. заметил их за работой в студии, события стали развиваться стремительно. Одного мини-альбома Out Of The Black хватило, чтобы обратить на себя внимание.

Узнать стоимость и купить билеты можно здесь. 

Royal Blood - Look Like You Know

Барабанщик Arctic Monkeys, Мэтт Хелдерс, весь 2013-й ходил в футболке Royal Blood, а британские критики называли группу одной из лучших концертных в Британии.

Дебютный альбом вышел в 2014 году и занял первое место в Британии. Он разошелся тиражом в 70 тысяч экземпляров за неделю. Так у Туманного Альбиона появились новые кумиры. Последователь How Did We Get So Dark? вышел через три года и снова поднялся на вершину хит-парада.

Royal Blood - How Did We Get So Dark? 

Пожалуй, у таких популярных рокеров должны быть звездные друзья? Конечно! Им респектует Дэйв Грол из Foo Fighters, который берет их с собой в тур.Точно так же поступает и Джош Омм из Queens Of The Stone Age, а также Игги Поп. Благосклонно о них отзывается Джимми Пейдж из Led Zeppelin, а слова этого человека много чего значат.

Узнать стоимость и купить билеты можно здесь. 

Royal Blood

Royal Blood в Киеве 


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