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Подарок очаровательным девушкам: 8 марта группа KADNAY выступит в Киеве

Новина українською → Четверг 11 февраля 2021 16:58
Подарок очаровательным девушкам: 8 марта группа KADNAY выступит в Киеве KADNAY выступит в Киеве (фото: Caribbean Club Concert Hall)

08.03.2021

8 марта группа KADNAY презентует новую акустическую программу "Теплый Live" – специально к Международному женскому дню. Эксклюзивное выступление состоится в столичном Caribbean Club Concert Hall (билеты).

На концерте прозвучат любимые и известные песни артистов в новой аранжировке, в совершенно другой отделке и с новым прочтением.

"Навеянный теплым весенним ветром, открытыми сердцами и острым ощущением любви… Так прозвучит наш "Теплый Live". Приходите в Caribbean Club, чтобы увидеть новое шоу вживую, почувствовать невероятную музыкальную атмосферу, проникнуться любовью и согреться на нашем теплом live-концерте", - поделился фронтмен группы Дмитрий Каднай.

KADNAY всегда умело удивляют публику своими уникальными шоу и новая концертная программа не будет исключением, ведь музыканты неустанно работают на студии, досконально продумывая каждую деталь нового шоу.

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