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Песни, которые хочется петь всем залом: в Киеве исполнят хиты Владимира Кузьмина

Lite » Афиша 11.06.2019 - 15:34
Александр Лозовской (фото: пресс-служба)
Александр Лозовской (фото: пресс-служба)

14.06.2019

 

14 июня в столичном Caribbean Club Concert Hall прозвучат песни Владимира Кузьмина в исполнении музыканта Александра Лозовского и оркестра виртуозов Kaska Records Band. Гостей приглашают поностальгировать и насладиться нетленными хитами легендарного музыканта.

Владимир Кузьмин — искусный мультиинструменталист, талантливый композитор и первый рокер на славянских просторах. Подростком он перепевал The Beatles и Rolling Stones, учился в музучилище, где освоил флейту, скрипку и саксофон. А потом публика влюбилась в его музыку. "Когда меня ты позовешь" и "Симона" — настоящие народные хиты!

Владимир Кузьмин - Я не забуду тебя (Сибирские морозы)

14 июня музыкальное наследие Владимира Кузьмина прозвучит живьем в исполнении поэта, композитора и музыканта — Александра Лозовского. Этот одарённый артист засветился в больших телешоу "Х-Фактор" и "Голос Страны", а также сотрудничеством с Арсеном Мирзояном и Златой Огневич. А сейчас его собственные лирические композиции покоряют Украину и набирают тысячи просмотров на Youtube.

Владимир Кузьмин - Симона

Вместе с Александром и музыкантами Kaska Records Band на сцену выйдут и звёздные гости. Имена их пока держатся в секрете, но гости будут приятно удивлены!

Приходите услышать любимые песни, заученные в детстве и юности на память, погрузившись в приятную ностальгию и светлую грусть с самыми теплыми чувствами.

Просмотреть стоимость и купить билеты можно здесь

Песни, которые хочется петь всем залом: в Киеве исполнят хиты Владимира Кузьмина


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