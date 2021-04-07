ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Онлайн-концерт в поддержку сбора Пасхальной корзины для украинских солдат

Новина українською → Среда 07 апреля 2021 07:21
Онлайн-концерт в поддержку сбора Пасхальной корзины для украинских солдат "Дударик" даст онлайн-концерт (фото: facebook.com/Dudaryk.choir)

08.04.2021

В четверг, 8 апреля, в 19:00 мужской состав и камерный хор им. М. Леонтовича Национальной хоровой капеллы "Дударик" дадут онлайн-концерт в поддержку благотворительной акции по сбору пасхальных корзин для военных, которые находятся в зоне боевых действий.

Концерт состоится в Гарнизонном храме Петра и Павла. Его можно будет посмотреть на страницах "Дударика" и Гарнизонного храма в Facebook.

Солистами концерта будут Богдан Солотва, Андрей Гайдук и София Соловий. Дирижер - художественный руководитель капеллы "Дударик" Дмитрий Кацал.

"Нашим военным на востоке крайне необходимо ощущать поддержку письмами, звонками, амуницией и вкусными подарками. Они должны иметь чем и за кого воевать. Для этого "Дударик" инициирует ежегодные мероприятия для сбора Пасхальной корзины для солдата", - сказал Дмитрий Кацал.

Дополнительные детали можно узнать по ссылке. Там же есть реквизиты по которым можно помочь украинским военным на передовой, которые защищают нашу страну от российского захватчика.

Онлайн-концерт в поддержку сбора Пасхальной корзины для украинских солдат

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Концерты музыка
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Эта сильная молитва на Благовещение Пресвятой Богородицы исполнит самые заветные желания
Эта сильная молитва на Благовещение Пресвятой Богородицы исполнит самые заветные желания