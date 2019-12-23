Назгуль Шукаева выступит в Киеве с рождественской программой Angel Star

Назгуль Шукаева

26.12.2019

26 декабря в Киевском академическом театре кукол состоится рождественский концерт Назгуль Шукаевой «Angel Star».

Певица, известная уникальным диапазоном голоса, выполнит госпел и рождественские хиты в новом звучании.

Концерт закроет 9-й сезон MK Classics — серию концертов, организованных Домом «Мастер Класс». Вместе с Назгуль Шукаєвой в этот вечер сыграют известные украинские джазовые музыканты. В программе – госпел и рождественские мировые хиты в новом звучании. А режиссером действа выступит Александр Крыжановский, художественный руководитель Нового драматического театра на Печерске.

«Для меня Рождество и Новый Год — это обновление. Это еще большая связь с душой. Даже если человек далек от религии, он все равно чувствует этот праздник. Потому что он — о доброте, о сострадании, о красоте, — говорит Назгуль Шукаева. — Музыка рождается волной момента, она всегда самодостаточна и уникальна. Для меня не бывает лучших или худших концертов, каждый из них — особенный. А рождественский концерт — это всегда праздничное настроение и любовь».

Каждое выступление Назгуль Шукаевой — исключительное событие в музыкальном мире. Это — непредсказуемость и выход за рамки любых представлений о пении. Диапазон ее голоса — от горлового пения до сопрано. Она смело экспериментирует, сочетая в одном концерте джазовые композиции, классический авангард и этническую мелизматику.

Назгуль Шукаева - Stream

Услышать певицу вживую можно лишь несколько раз в год. Уже традиционно Назгуль Шукаева выступает в августе на сцене Bouquet Kyiv Stage – пространства высокого искусства в «Софии Киевской». Этим летом она была солисткой на концерте музыки Виктории Полевой «Маргиналии» и выступала вместе с LMaluma group.

Рождественский концерт в декабре — также является традиционным для певицы. Все эти события организовывает Дом «Мастер Класс».

Когда: 26 декабря в 20.00

Где: Киевский академический театр кукол (ул. М.Грушевского 1а).

Подробности — на странице концерта в Fаcebook

Назгуль Шукаева — уникальная украинская певица, родом из Казахстана. Обладает редким диапазоном голоса от горлового пения в технике «кай» к сопрано, что позволяет ей исполнять как аутентичный фолк и джаз, так и современную академическую музыку. Каждую композицию Назгуль открывает перед слушателем в особый способ — во время медитации в музыке.