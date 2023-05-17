"Музика війни. Пісні перемоги": українські зірки виступлять у Києві для допомоги ЗСУ

02.06.2023

2 червня портал "МУЗВАР" вже вп'яте збере на одній сцені неймовірно потужних та яскравих артистів, представників сучасного українського шоу-бізнесу заради благодійної справи та великого збору на придбання дронів Mavic 3 для ССО, які захищають нас на Донецькому напрямку.

На концерті "Музика війни. Пісні перемоги" зіграють популярні українські зірки, серед яких:

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

ТНМК

MELOVIN

ENLEO

Маша Кондратенко

Роман Скорпіон

Сергій Лазановський

Також у програмі концерту, спільно з благодійним фондом "ЕСФІРЬ" та волонтерами "Тилові Хом’які" заплановано благодійний аукціон, гроші з продажу унікальних лотів якого підуть до публічної волонтерської банки.

Квитки на грандіозне дійство можна придбати за посиланням.