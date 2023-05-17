"Музика війни. Пісні перемоги": українські зірки виступлять у Києві для допомоги ЗСУ
ТНМК (фото: МУЗВАР)
02.06.2023
2 червня портал "МУЗВАР" вже вп'яте збере на одній сцені неймовірно потужних та яскравих артистів, представників сучасного українського шоу-бізнесу заради благодійної справи та великого збору на придбання дронів Mavic 3 для ССО, які захищають нас на Донецькому напрямку.
На концерті "Музика війни. Пісні перемоги" зіграють популярні українські зірки, серед яких:
БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ
ТНМК
MELOVIN
ENLEO
Маша Кондратенко
Роман Скорпіон
Сергій Лазановський
Також у програмі концерту, спільно з благодійним фондом "ЕСФІРЬ" та волонтерами "Тилові Хом’які" заплановано благодійний аукціон, гроші з продажу унікальних лотів якого підуть до публічної волонтерської банки.
Квитки на грандіозне дійство можна придбати за посиланням.