Morcheeba подготовили сюрприз киевлянам: когда и где можно будет услышать культовую группу

12.09.2021

Трип-хоп – жанр таинственный, и его представители обычно обладают определенной загадкой. Так и группа Morcheeba в течение лет манит поклонников своей мистикой, неожиданно теплой, как летний вечер, музыкой, и несомненной харизмой фронтвумен Скай Эдвардс. Morcheeba - вне трендов, вне изменений, вне времени. Своим новым альбомом "Blackest Blue" группа в очередной раз доказывает, что способна каждый раз как бы заново изобретать свой жанр и оставаться неповторимым – "мы всегда стараемся найти саунд, который должен уже существовать, но еще не существует", - подтверждает концепцию соучредитель группы Росс Годфри.

Новый материал мы услышим 12 сентября 2021 года на сцене ЮБК (билеты).



В марте 2020 года Скай и Росс завершали очередной длительный тур – они могли годами ездить по миру, каждый раз в другую страну, – и вдруг их календарь опустел. Припарковав ладейный автобус, они принялись писать свой десятый альбом "Blackest Blue". Уже в декабре были готовы десять песен о семейных и романтических отношениях и их распаде, о любви и родстве.

Если в туре Morcheeba – это коллектив из пяти музыкантов, то в студии Morcheeba – это только Скай и Росс, который сам играет на гитаре, на слайд-гитаре и бас-гитаре, клавишных и перкуссии. Впрочем, на карантине Скай научилась играть на виолончели, и Росс убедил ее сыграть для альбома – так что игру Скай можно будет услышать на треке "Falling Skies".



В конце концов, "Blackest Blue" - это альбом о прохождении сквозь наибольшее затруднение и о том, как выйти из нее измененными, но невредимыми". Скай и Росс позволили себе расслабиться и играть, следуя лишь собственным эмоциям.

"Я написала было стихотворение о своих впечатлениях от фридайвинга в Таиланде", - рассказывает Скай о сингле"Sounds of Blue".

"Мы стремились звучать, как песня, что потерялась в 1969 году, как покрытый мраком саундтрек в стиле Морриконе... Но голос Скай звучит как сладкая патока, поэтому мы хотели противопоставить его грубому мужскому голосу", - говорит Росс.

Обольщен живым выступлением традиционного американского фолк-группы The Barr Brothers, Росс обратился к их вокалисту Брэду Барру и обменялся с ним несколькими идеями относительно совместного трека – так появилась пиано-баллада "Say it's Over".

"Уже после первых двух написанных строк, Брэд заявил "думаю, можно с уверенностью сказать, что это песня о расставании", - говорят артисты.



Это не все истории новых песен Morcheeba, но еще не время раскрывать все карты. Эти и другие новые треки мы услышим на презентации пластинки "Blackest Blue" 12 сентября в Киеве.