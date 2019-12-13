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MISSIO дадут первый сольник в Украине

Lite » Афиша 13.12.2019 - 15:00
MISSIO (фото: instagram.com/missiomusic)
MISSIO (фото: instagram.com/missiomusic)

12.03.2020

В 2014 году американский вокалист и автор песен Мэттью Брю, выступающий в стиле электронной альтернативной музыки, решил продвигать свой сольный материал и вскоре предложил другу, продюсеру Дэвиду Батлеру, организовать совместный проект. После неожиданного успеха в Интернете Брю и Батлер представили свой дуэт MISSIO на крупном американском фестивале South by Southwest (SXSW) в Остине, штат Техас.

С июля 2015 года музыканты официально работают вместе, а в 2017-м вышел их первый альбом "Loner".

MISSIO - Bottom of the Deep Blue Sea

Украинские зрители уже оценили фирменный саунд группы на фестивале UPark 2019, а 12 марта 2020 года американский дуэт представит еще более расширенную программу в малом зале STEREO PLAZA (билеты).

"Эта музыка для всех тех, кто не чувствует себя увиденным, кто не чувствует себя услышанным. Для тех, кто зависим, кто одинок, и для тех, кто борется с тревогой и депрессией. Мы надеемся, что вы увидите себя так, как видим вас мы", – говорят MISSIO о собственном творчестве.

MISSIO - Middle Fingers

Styler
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