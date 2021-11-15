Магия музыки: концерт-история по мотивам "Гарри Поттера" от LUMOS Orchestra

05.02.2022

LUMOS Orchestra (Lviv Unique and Magical Orchestra of Soundtracks) едет к нам на музыкальном экспрессе, чтобы домчать слушателей в легендарную Школу Чародейства и Волшебства! Если ваше сердце бьётся чаще от одного упоминания Джона Уильямса, Патрика Дойля, Николаса Гупера и Александра Деспла - приходите обязательно! Отправка в магический мир состоится 5 февраля в 19:00 на сцене Октябрьского дворца (МЦКИ).



Итак, львовский гик-оркестр возвращает одно из лучших своих шоу: историю "выжившего" мальчика на языке симфонической музыки. Это не просто концерт оркестра с саундтреками к любимой саге, это целостная история с сюжетом, видеорядом и интерактивными элементами. Такие шоу побуждают забыть о будничной маггловской жизни, набросить колдовскую мантию и погрузиться в праздничные, магические приключения.

LUMOS Orchestra возвращаются с легендарным концертом-историей "Гарри Поттер" (фото: Lighthouse CA)

LUMOS Orchestra - львовский оркестр, специализирующийся на саундтреках к самым разным играм, фильмам, мультфильмам и сериалам. Уже более 10 лет они делают шоу как в украинских городах, так и за границей. В их творчестве - тематические шоу по мотивам "Гарри Поттера", "Властелина Колец", "Звездных Войн", "Доктора Кто", мультфильмов студии Disney и многих видеоигр. Это более 700 саундтреков в творчестве, не считая сценические видео, клипы и записи. Неудивительно, что с таким репертуаром оркестр пользуется популярностью среди гик-сообщества. Они неоднократно выступали на крупнейшем поп-культурном фестивале Comic Con Ukraine, где покорили своим выступлением не только зрителей, но и звездных гостей. Также LUMOS Orchestra гастролировали за границей, выступая перед фанатами книг, игр, фильмов, комиксов, а также перед разработчиками игр и выдающимися актерами.



Каждый участник коллектива - преданный своему делу музыкант и искренний поклонник фантастических миров, саундтреки из которых играют на сцене. Артисты скрупулезно изучают все детали историй, чтобы как можно правдивее передать атмосферу любимых произведений.

Ещё капельку магии и ощущение неповторимого музыкального действия добавит галицкий камерный хор "Євшан". Это молодёжный хор с исключительной гастрольной биографией. Они гастролировали в США, Канаде, Европе, участвовали во многих международных фестивалях и конкурсах, а также первыми давали сценическую жизнь песням как украинских, так и зарубежных композиторов.

Только представьте, какая творческая энергия будет властвовать на сцене! Симфонический оркестр, хор, незаурядный видеоряд, целостная история и интеракции со зрителями! Магический мир Джоан Роулинг взлетит с книжных страниц и оживет посреди Октябрьского дворца!



Напоминаем, Платформа 9 ¾ ждет вашего прибытия 5 февраля в Октябрьском дворце. Больше деталей шоу на странице в Facebook.