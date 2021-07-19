Легенды возвращаются: Deep Purple в Киеве презентуют новый альбом

31.05.2022

31 мая 2022 года в киевском Дворце Спорта состоится выступление мировой легенды хард-рока - группы Deep Purple. В Украину культовые британцы приедут в рамках мирового турне в поддержку своего нового альбома Whoosh!.

Кто такие Deep Purple?

Трудно поверить, но история группы насчитывает уже более 50 лет! За это время состав команды неоднократно менялся, но можно с уверенностью сказать, что это один из столпов мировой рок-музыки.



Ударник Йен Пейс который играет в группе с момента ее основания, а также его бывшие коллеги гитарист Ричард Блэкмор и клавишник Джон Лорд - признанные музыканты-виртуозы.

На счету команды более 100 миллионов экземпляров проданных альбомов, 21 лонгплей и признание планетарного масштаба.

В 2016 году Deep Purple заняли свое достойное место в Зале славы рок-н-ролла. Поэтому не упустите прекрасную возможность послушать все культовые хиты вживую!



Что известно об их новом альбоме?

Релиз последней на сегодня пластинки Deep Purple состоялся 7 августа 2020-го. Альбом сразу попал на шестое место топ-50 лучших альбомов года по версии музыкального издания Louder.

Более того, во многих странах пластинка возглавила чарты (например, в Германии, Австрии, Финляндии, Шотландии), или достигала очень высоких ступенек.



Купить билеты на долгожданное и грандиозное выступление Deep Purple в Киеве можно на сайте "Первого концертного агентства" и в кассах города.