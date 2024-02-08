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Легендарний київський Laboratorium влаштовує святковий рейв: що відомо

Новость на русском → Четвер 08 лютого 2024 15:07
Легендарний київський Laboratorium влаштовує святковий рейв: що відомо Київський рейв святкує день народження (фото: Laboratorium)

10.02.2024

10 лютого легендарний київський рейв Laboratorium відзначає своє п’ятиріччя. Окрім українських артистів, привітати одну з найбільших рейв-вечірок України приїдуть також і іноземні гості - NFK зі Швейцарії та SWART з Бельгії. Місце проведення заходу організатори тримають в таємниці, але квитки можна купувати вже зараз за посиланням.

Історія Laboratorium почалась в 2019 році, коли Міша Спалах та Катя Кама почали робити вечірки, націлені на якісне техно. За 5 років організатори зробили 34 вечірки та пережили різні періоди: були злети та падіння, вечірки в мінус, COVID-19, а згодом - повномасштабна війна.

"Нас дуже надихають наші люди. Вони неймовірні, відкриті, добрі та вірять в те, що ми робимо. Вони ті, хто змушують нас ставати кращими, робити краще і старатись більше", - діляться Міша та Катя.

Laboratorium одні з перших почали робити івенти під час повномасштабного вторгнення. При цьому формація активно донатить на приладдя та автівки для військових бригад, а також різні фонди.

"Повномасштабне вторгнення забрало у багатьох людей бажання радіти, а ми усіма силами хочемо його повернути", - додають організатори.

10 лютого виступатимуть:

  • SWART (BE)
  • NFK (CH)
  • ARMAHANZ (UA)
  • DJ MARKOVЇCH (UA)
  • DJ TECHNOCRAT (UA)
  • ETERNITY (UA)
  • POLKA (UA)

Більше деталей можна дізнатися на сторінках Laboratorium у соціальних мережах Facebook та Instagram.

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