Легендарний київський Laboratorium влаштовує святковий рейв: що відомо

10.02.2024

10 лютого легендарний київський рейв Laboratorium відзначає своє п’ятиріччя. Окрім українських артистів, привітати одну з найбільших рейв-вечірок України приїдуть також і іноземні гості - NFK зі Швейцарії та SWART з Бельгії. Місце проведення заходу організатори тримають в таємниці, але квитки можна купувати вже зараз за посиланням.

Історія Laboratorium почалась в 2019 році, коли Міша Спалах та Катя Кама почали робити вечірки, націлені на якісне техно. За 5 років організатори зробили 34 вечірки та пережили різні періоди: були злети та падіння, вечірки в мінус, COVID-19, а згодом - повномасштабна війна.

"Нас дуже надихають наші люди. Вони неймовірні, відкриті, добрі та вірять в те, що ми робимо. Вони ті, хто змушують нас ставати кращими, робити краще і старатись більше", - діляться Міша та Катя.

Laboratorium одні з перших почали робити івенти під час повномасштабного вторгнення. При цьому формація активно донатить на приладдя та автівки для військових бригад, а також різні фонди.

"Повномасштабне вторгнення забрало у багатьох людей бажання радіти, а ми усіма силами хочемо його повернути", - додають організатори.

10 лютого виступатимуть:

SWART (BE)

NFK (CH)

ARMAHANZ (UA)

DJ MARKOVЇCH (UA)

DJ TECHNOCRAT (UA)

ETERNITY (UA)

POLKA (UA)

Більше деталей можна дізнатися на сторінках Laboratorium у соціальних мережах Facebook та Instagram.