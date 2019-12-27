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Лайма Вайкуле выступит с эксклюзивным концертом ко Дню влюбленных в Киеве

Lite » Афиша 27.12.2019 - 11:20
Лайма Вайкуле (фото: instagram.com/laima_vaikule_official)
Лайма Вайкуле (фото: instagram.com/laima_vaikule_official)

14.02.2020

Ко Дню всех влюбленных, 14 февраля, Caribbean Club Concert-Hall приготовил для гостей романтический подарок – эксклюзивный концерт легендарной латвийской певицы Лаймы Вайкуле.

Лайма Вайкуле - Огоньки

Лайму Вайкуле по праву можно назвать символом эпохи и иконой стиля. Каждый раз она удивляет новыми невероятными образами и яркими шоу. Каждый ее концерт – это чувственно, нежно и по-особенному тепло.

14 февраля в уютной атмосфере Caribbean Club Concert-Hall прозвучат любимые хиты "Легкой джазовой походкой", "Вернисаж", "Еще не вечер", "Я вышла на Пикадилли" и многие другие, а также новые песни певицы.

Что может быть лучше, чем провести 14 февраля вместе с любимым человеком под трогательные песни, знакомые с детства?

Количество мест ограничено – всего 300 билетов, которые можно купить по ссылке. Не медлите, подарите второй половинке вечер в самой романтичной атмосфере!

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