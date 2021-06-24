Короли душевной поп-музыки: Balthazar везут в Киев новые песни

18.09.2021

С группой Balthazar украинские слушатели имеют особые отношения: каждая встреча горячая и искренняя, а каждый концерт – это полное понимание друг друга и любовь с первого взгляда. Со времени презентации альбома Fever прошло два года, разлуку почувствовали как и мы, так и бельгийские музыканты. Настало время Balthazar представить Киеву 18 сентября на сцене ЮБК совершенно новую пластинку Sand - стильную, сексуальную и лишенную рамок, которые музыканты до сих пор ставили сами себе (билеты).

Во главе с Йинте Депре и Маартеном Девольдере, авторами и фронтменами группы, Balthazar продолжают утомлять свою жажду экспериментов. Ведь Balthazar - это никогда не повторяющаяся группа. Пройдя путь от классической поп-музыки до гордого размаха Генсбура, а оттуда - до пышной инди-музыки высшего класса, группа лишь подтвердила свой статус инноваторов и сонграйтеров со сверхтонким чутьем.

Рассказывая о записи новой пластинки, Маартен вспоминает: "Мы делали много такого, чего не делали раньше – раньше мы никогда не использовали столько барабанных сэмплов или басовых синтезаторов. Было очень интересно, и это здорово сработало в этих песнях".

Йинте добавляет: "Это был очень современный способ создания альбома, из-за связанных с пандемией ограничений, и мы работали дистанционно и общались электронно, а не в студии".

Но результат никоим образом не выражает сложные условия, в которых он создавался.

Писался Sand прямо в туре, ведь группа стремилась издать новый альбом как можно скорее. Записывая его, музыканты настолько вошли в раж, что остановиться было невозможно, и они отнюдь не хотели потерять это ощущение. Balthazar не хотелось терять равновесие и изящество, радость и свободу, которую они испытывают, стоя на сцене.

Полон душевной поп-музыки, Sand менее обременен меланхолическими оковами прошлого и сейчас является наиболее сплоченным альбомом двух авторов и их группы. Подчеркивая нюансы любви, потери и жизнь, в Sand авторский дуэт Девольдере и Депре достигает новых высот.

И что тут скажешь, новоотнайденное великолепие Balthazar им очень к лицу. Их звучание поражает объемом, а дерзкий Sand закрепляет за ними статус Королей душевной и артовой поп-музыки. Или же просто - Королей.