28.08.2021

28 августа 2021 года в КВЦ "Парковый" состоится концерт звездного дуэта ARTIK&ASTI в Киеве (билеты).

Каждый клип группы становится настоящим трендом в сети, а зажигательные биты просто не идут из головы. 229 миллионов просмотров видео “Грустный дэнс” говорят сами за себя.

Сейчас обороты набирает горячая композиция “МамаМия”, созданная совместно с рэпером Jah Khalib. Этот фит с легкостью воссоздает атмосферу Гаваны: энергичные танцы, крутые парни и кучи денег прямо на столах. А ЕР “Миллениум”, релиз которого состоялся лишь в марте, уже стал “платиновым”.

Но что может быть лучше, чем услышать все любимые хиты вживую? К тому же в этом году группа отмечает 10 лет творческого тандема и это еще один замечательный повод увидеться!

Неповторимый стиль, фирменный саунд и бит, который заставит вас танцевать без остановки! Успей на летнюю вечеринку ARTIK&ASTI в КВЦ “Парковый”!