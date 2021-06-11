В Киеве выступит PHARAOH: когда и где можно увидеть кумира молодежи

16.07.2021

PHARAOH отыграет большой концерт в Киеве в поддержку нового альбома Million Dollar Depression. Концерт состоится 16 июля в Stereo Plaza (билеты).

Million Dollar Depression - второй полноценный альбом PHARAOH, выпущенный за два года. Если предыдущий диск Правило был экскурсом на территорию нуарного синти-попа, то сейчас музыкант предлагает более жесткое звучание - с активным использованием гитар, грозным эксцентричным настроением и даже акустическим unplugged-фрагментом.

PHARAOH и его круг соратников (в данном случае это Bryte, Noah, Meep, 39, StereoRYZE, Konoplev) обеспечили новый уровень экспрессии и внятности. Раздражение, гнев, черная меланхолия и общение с призраками близких по духу артистов - это те состояния, в которых PHARAOH комфортно эволюционировать, это его специальная питательная среда.

Головоломные тексты экстатического характера со сменой темпа, сочетание опасности и фрустрации, открытость к слушателю, который должен познать внутреннее состояние артиста в полной мере, - это Million Dollar Depression, альбом, который для многих перевернет представление о возможностях и горизонтах одного из важнейших русскоязычных музыкантов.