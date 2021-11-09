В Киеве впервые выступит грузинская джазовая дива Теона Контридзе

14.11.2021

Впервые в Киеве выступит грузинская джазовая дива Теона Контридзе. Ее называют "женщина-фурор", она может "поставить на уши" любую публику!

Теона Контридзе уникальна в своем роде и как артист, и как музыкальный продюсер, и как музыкант, и как show woman. Ее гастрольный график включает в себя Берлин, Вену, Ниццу, Сан-Тропе, Монако, Париж и другие крупнейшие локации по всему миру. И вот впервые Теона даст эксклюзивный концерт в Киеве!

Теона сотрудничает только с лучшими джазовыми музыкантами. В списке джазового бэнда Теоны Контридзе выступления на одной сцене с мировыми гигантами: Bryan Ferry, Goran Bregovich, Eros Ramazzotti, Morcheeba, Cirque du Solei, De Phazz и многими другими.

Прекрасная музыка и безупречный вокал Теоны Контридзе - залог отличного вечера в компании главного феномена грузинской джазовой сцены. 14 ноября в Октябрьском дворце будут звучать грузинские, армянские, русские и мировые хиты.

"Дорогой Киев, дорогая Украина! У вас есть возможность купить билет и слиться с нами в музыкально - танцевальном экстазе. Моя личная просьба - пожалуйста, не надевайте высокие каблуки! Мы должны безумствовать, мы должны похудеть на 3 килограмма минимум! Мы должны настолько обменяться эндорфинами и слиться в любовном экстазе, чтобы вообще не помнить ни о чем!" - пригласила всех зрителей на свой концерт Теона Контридзе.

В концерте прозвучат уже известные сольные треки, будут и премьеры новых песен, будут всемирно известные хиты в переосмыслении Теоны и в аранжировке ее выдающихся музыкантов. Безусловно, вечер на выступлении Теоны – это признак отличного вкуса слушателя!