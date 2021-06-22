В Киев едет группа СБПЧ - посланники добра, танцев и объятий

03.07.2021

3 июля на ЮБК в Киеве состоится большой концерт неординарной группы СБПЧ (билеты).

Эта группа - неизменный посланник доброго добра и доброй грусти, танцев и объятий. И вот он едет снова в столицу Украины, чтобы презентовать новый мини-альбом Со слов дерева записано верно.

В нем есть то, чего вы так ждете: прыгучий хип-хоп, фирменная электроника, тихий мечтательный трип-хоп - все, что только могут предложить СБПЧ своему слушателю (а они могут!).

Пластинка состоит из трех новых треков и четырех ремиксов, записанных известными электронными продюсерами и диджеями. Эксперименты со звуком - будут. А насчет текстов - как вы любите: простые понятные строки типа "Главное, что мы рады, а значит непобедимы".

СБПЧ долгое время остаются желанными посланниками добра и танцев на музыкальном пространстве. И даже если грусть - то в них она какая-то светлая. На своих концертах группа всегда делает приятные сюрпризы публике - выводит на сцену оркестр, удивляет визуальными эффектами. На этот раз точно будет клево. Обо всем остальном - потом узнаете!