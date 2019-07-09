Испанская звезда фламенко Хуан Карденас выступит в Киеве

01.08.2019

1 августа испанский певец фламенко Хуан Карденас и украинский ансамбль Piano Flamenco Band выступят в Caribbean Club Concert Hall. Слушателей ждут восточные рисунки мелодий в обрамлении страстных ритмов и новые чувственные композиции от Хуана Карденаса.

Хуан Карденас родился в Севилье, земле лучших исполнителей фламенко. Там каждый знает, что нет на свете такого чувства, которое не смогло бы передать это искусство. Хуан с детства поет в исключительно традиционной манере. Его стиль исполнения формировался под влиянием земляков, икон вокала фламенко, таких, как La Niña de La Puebla и Naranjito de Triana. Кроме вокала, Хуан отлично владеет игрой на кахоне.

Сейчас Хуан Карденас живет в Германии и постоянно концертирует с профессиональными коллективами фламенко, развивая и распространяя родное искусство по всей Европе.

Украинский вокально-инструментальный коллектив Piano Flamenco Band играет музыку в стиле фламенко-джаз и фламенко-фьюжн. В составе бэнда: фортепиано, гитара, бас-гитара, перкуссия, флейта и танец.

1 августа Хуан Карденас и Piano Flamenco Band соберутся вместе, чтобы подарить зрителям новую музыкально-хореографическую программу. Гостей ждут 70 минут страстных ритмов и мелодий в живом исполнении. В программе - авторские аранжировки известных испанских композиторов Пако де Лусии, Алекса Конде, композиции Виктории Гаврик (фортепиано), Евгения Седько (гитара, перкуссия), а также хореография Татьяны Осипчук.

В Киеве Хуана Карденаса можно услышать только раз в год, поэтому не пропустите его чувственный концерт в Caribbean Club Concert Hall.

Узнать стоимость и купить билеты можно здесь.