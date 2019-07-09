ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Испанская звезда фламенко Хуан Карденас выступит в Киеве

Lite » Афиша 09.07.2019 - 17:23
Испанская звезда фламенко Хуан Карденас выступит в Киеве
Испанская звезда фламенко Хуан Карденас выступит в Киеве

01.08.2019

1 августа испанский певец фламенко Хуан Карденас и украинский ансамбль Piano Flamenco Band выступят в Caribbean Club Concert Hall. Слушателей ждут восточные рисунки мелодий в обрамлении страстных ритмов и новые чувственные композиции от Хуана Карденаса.

Испанская звезда фламенко Хуан Карденас выступит в Киеве

Хуан Карденас родился в Севилье, земле лучших исполнителей фламенко. Там каждый знает, что нет на свете такого чувства, которое не смогло бы передать это искусство. Хуан с детства поет в исключительно традиционной манере. Его стиль исполнения формировался под влиянием земляков, икон вокала фламенко, таких, как La Niña de La Puebla и Naranjito de Triana. Кроме вокала, Хуан отлично владеет игрой на кахоне.

Сейчас Хуан Карденас живет в Германии и постоянно концертирует с профессиональными коллективами фламенко, развивая и распространяя родное искусство по всей Европе.

Украинский вокально-инструментальный коллектив Piano Flamenco Band играет музыку в стиле фламенко-джаз и фламенко-фьюжн. В составе бэнда: фортепиано, гитара, бас-гитара, перкуссия, флейта и танец.

1 августа Хуан Карденас и Piano Flamenco Band соберутся вместе, чтобы подарить зрителям новую музыкально-хореографическую программу. Гостей ждут 70 минут страстных ритмов и мелодий в живом исполнении. В программе - авторские аранжировки известных испанских композиторов Пако де Лусии, Алекса Конде, композиции Виктории Гаврик (фортепиано), Евгения Седько (гитара, перкуссия), а также хореография Татьяны Осипчук.

В Киеве Хуана Карденаса можно услышать только раз в год, поэтому не пропустите его чувственный концерт в Caribbean Club Concert Hall.

Узнать стоимость и купить билеты можно здесь. 

Испанская звезда фламенко Хуан Карденас выступит в Киеве


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /srv/www/2019.rbc.ua/application/rbc/view/scripts/portal/index/vubory-news.phtml on line 1
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь