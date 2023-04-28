Гурт СКАЙ дасть унікальний концерт у Києві: що відомо

26.05.2023

26 травня один з найпопулярніших рок-гуртів України СКАЙ, чиї пісні стали справжніми рок-хітами, та якому в цьому році виповнюється 22 роки, вперше у своїй історії дасть великий концерт в київському Палаці спорту (квитки).

Програма не випадково отримала назву Подаруй світло, бо з початку повномасштабної війни СКАЙ “дарує світло”, активно допомагаючи українському війську.

Тригодинне шоу складатиметься з трьох музичних частин. Програму відкриє відомий український DJ Smile з інтро - власним реміксом на трек Подаруй світло з шоу барабанщиць, а перше відділення концерту гурт зіграє разом з Ансамблем оркестру Збройних Сил України.

Одночасно на сцені будуть присутні 40 музикантів оркестру, 20 артистів хору та, звісно ж сам гурт СКАЙ. В спільному виконанні прозвучать як вже багаторічні народні хіти Бест друг, Тебе це може вбити, Подаруй світло, Легковажна, Струна, а також новіші хіти Напролом та Не відступати і не здаватись.

Акустичне відділення порадує фанів дуетним виконанням пісень Не йди зі Златою Огнєвіч, Іграшкова зброя з Арсеном Мірзояном та піснею, яка стала хітом українського TikTok Іду на Січ, що була заспівана в дуеті з SANNA, а також Знак оклику, яка буде зіграна з вокальною формацією Піккардійська Терція.

Закриватиме перший великий концерт СКАЙ в Палаці спорту рок-блок з улюбленими хітами, серед яких Go Go, Ідеальна, Вертаюсь з Перемогою та рок-версією пісні Подаруй світло, яка й дала назву всьому шоу.

За традицією концерт має велику благодійну мету. В рамках заходу буде презентована співпраця гурту СКАЙ із благодійним фондом “Повернись живим”, а також з фондом “Здоровʼя українського народу”, що впроваджує національну програму “Врятуй кінцівку”, місія якої - зменшення інвалідизації українців, що пов’язана з травмами кінцівок, отриманих внаслідок війни.