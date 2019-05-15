ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Группа ADAM презентует в Киеве новый альбом "РОНІМ"

Lite » Афиша 15.05.2019 - 12:29
Афиша концерта группы ADAM
Афиша концерта группы ADAM

16.05.2019

16 мая в киевском Caribbean Club Concert Hall состоится долгожданная презентация второго альбома группы ADAM - "РОНІМ", релиз которого состоялся в апреле этого года. Тексты песен на концерте будут переводиться переводчиком жестового языка (купить билеты).

ADAM - украинский неосоул-группа, основанная в 2014 году саундпродюсером и сонграйтером Михаилом Клименко и его женой Александрой Норовой. В 2017 году группа выпустила дебютный альбом "ЧЮЗ МЮЗ", который стал абсолютной любовью в глазах меломанов.

ADAM - Таку як є

В этом году группа попала в лонг-лист европейского фестиваля Sziget и сейчас соревнуется среди 14 украинских артистов за право представлять страну в Будапеште на Europe Stage.

Пластинка "РОНІМ", над которой группа работала более года, пронизана мощным звучанием и жизненной лирикой, не оставляет равнодушными слушателей. Альбом вместил в себя тринадцать треков, на четыре из которых музыканты отсняли видео, последний клип "ХДБ" ("Хорошей дєвочкой була") был презентован 8 мая. В первую неделю "РОНІМ" попал в топ-100 альбомов в Apple Music Украины.

ADAM - ХДБ

Благодаря социальному проекту "Дивись як чутно" концерт 16 мая смогут услышать люди с нарушениями слуха. Весь концерт будет синхронно переведен переводчиком жестового языка.


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /srv/www/2019.rbc.ua/application/rbc/view/scripts/portal/index/vubory-news.phtml on line 1
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь