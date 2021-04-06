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Главный ритмолов MONATIK откроет новый сезон в Киеве

Новина українською → Вторник 06 апреля 2021 15:54
Главный ритмолов MONATIK откроет новый сезон в Киеве MONATIK (фото: пресс-служба певца)

28.05.2021

Если начинать новый сезон в Osocor Residence, то только так громко и масштабно. В прошлом году в резиденции лучшего летнего отдыха гремели выступления ARTBAT, Jah Khalib, Jan Blomqvist и Onuka.

В 2021 году все не менее феерично. Встречайте, главный украинский хитмейкер и неизменный креатор самой актуальной поп-музыки — MONATIK. Мастер ритма и повелитель танцев будет зажигать на сцене Osocor Residence 28 мая (билеты).


MONATIK — первый поп-артист, который покорил НСК "Олимпийский", показав, что такое эпохальное стадионное шоу. Именно он создал десятки самых танцевальных хитов, узнаваемые с первой же ноты. Именно он — продюсер MONATIK CORPORATION, который собрал под крылом лучших молодых артистов современности.

Еще до того, как Таня Муиньо сняла клипы для Кэти Перри, Розалии и Карди Би, они создали 16 клипов-миллионников с MONATIK. Коллаборации с ним — это 100 % хит и успех. В 2020 году он представил собственный мюзикл нового поколения "Ритм", в котором объединил 12 артистов. Этот амбициозный гений и креатор не просто влияет на украинский шоу-биз. Он его мотивирует, не давая засидеться на одном месте, а сам неустанно покоряет музыкальные вершины одна за другой.


Концерты MONATIK — это всегда фирменный коктейль из ритмов соула, фанка и хип-хопа, танцы в унисон и зрелищные шоу высочайшего уровня с профессиональной хореографией и неповторимыми номерами. И самое главное — сам артист, его музыка и все те искренние эмоции, которые она дарит.


Не пропустите весенний концерт главной попзвезды современности на сцене главной резиденции летнего отдыха Osocor Residence 28 мая.

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