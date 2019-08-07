ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Фіолет устроят акустический вечер в Зеленом Театре

Lite » Афиша 07.08.2019 - 23:15
Концерт группы Фіолет состоится в Киеве 16 августа
Концерт группы Фіолет состоится в Киеве 16 августа

16.08.2019

16 августа в киевском Зеленом Театре состоится акустический концерт группы Фіолет - участников таких фестивалей, как: Atlas Weekend, Woodstock Ukraine, Республика, Схід-рок и других.

Фіолет устроят акустический вечер в Зеленом Театре

Концерт группы Фіолет состоится в Киеве 16 августа

За 10 лет творчества в их репертуаре 4 полноформатных и 5 мини-альбомов. Недавно Фіолет подарил своим слушателям новый сингл "До серця", который войдет в следующий мини-альбом команды.

Фіолет - До серця

А пластинка коллектива "Rock'n'love" по версии авторитетного сайта MusicInUА заняла 9-е место в 20-ке лучших альбомов Украины за 2012 год.

Фіолет - Романтика

16 августа в Зеленом Театре на этом акустическом концерте Сергея Мартынюка и Ко эмоциям и впечатлениям будет просто мало места!

Билеты на концерт группы Фіолет можно купить по ссылке.


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /srv/www/2019.rbc.ua/application/rbc/view/scripts/portal/index/vubory-news.phtml on line 1
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь