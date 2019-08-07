Фіолет устроят акустический вечер в Зеленом Театре

Концерт группы Фіолет состоится в Киеве 16 августа

16.08.2019

16 августа в киевском Зеленом Театре состоится акустический концерт группы Фіолет - участников таких фестивалей, как: Atlas Weekend, Woodstock Ukraine, Республика, Схід-рок и других.

Концерт группы Фіолет состоится в Киеве 16 августа

За 10 лет творчества в их репертуаре 4 полноформатных и 5 мини-альбомов. Недавно Фіолет подарил своим слушателям новый сингл "До серця", который войдет в следующий мини-альбом команды.

Фіолет - До серця

А пластинка коллектива "Rock'n'love" по версии авторитетного сайта MusicInUА заняла 9-е место в 20-ке лучших альбомов Украины за 2012 год.

Фіолет - Романтика

16 августа в Зеленом Театре на этом акустическом концерте Сергея Мартынюка и Ко эмоциям и впечатлениям будет просто мало места!

Билеты на концерт группы Фіолет можно купить по ссылке.