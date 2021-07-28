Финские вампиры The 69 Eyes возвращаются в Украину

07.03.2022

Готика, финский рокерский шарм и рок-н-ролл — так можно кратко описать The 69 Eyes, которые уже скоро приедут в Киев. Эта группа изобрела собственный жанр goth'n'roll и всегда готова зажигать публику своей харизмой. Мрачная эстетика визуальных образов, меланхолические тексты и тяжелые гитарные рифы принесли финнам мультиплатиновый статус и полные стадионы поклонников по всему миру. Присоединиться к темной концертной магии можно 7 марта в Atlas (билеты).

В это трудно поверить, но "финские вампиры" играют вместе уже более 30 лет, практически не меняя состав. The 69 Eyes образовались в далеком 1989 году в Финляндии и играли гаражный рок с глэм-металом, выпуская музыку на независимом лейбле. Впоследствии молодую группу под свое крыло взял Тимо Толкки, лидер финских пауэр-металлистов Stratovarius. Тогда же музыканты начали двигаться в направлении готик-рока.



Настоящая популярность пришла к ребятам в 2000 году, с выходом альбома Blessed Be. Сингл с пластинки, Gothic Girl стал хитом и получил "золотой" статус в финских чартах, тем самым открыв группе путь на фестивали готической музыки. Тогда же The 69 Eyes проехались туром вместе с Paradise Lost. Успех финнов закрепили последующие альбомы Paris Kills и Devils, которые получили платиновый статус по продажам и культовый по любви поклонников.



На счету "хельсинских вампиров" уже 12 полноформатных релизов, 6 мини-альбомов, куча синглов, сборников и концертных видео. И группа даже не думает сбавлять темпы продуктивности. Даже свой 30-летний юбилей они отметили не подборкой лучшего из своего предыдущего творчества, как это часто делают другие артисты. Финны выпустили пластинку West End с совершенно новыми песнями, словно говоря: "погодите, мы еще можем дать жару!".

Сегодня West End — последний альбом группы. Это апокалиптический релиз, в котором группа заходит на территорию черного юмора и танцует на руинах этого грешного мира.

"Название"West End" вызывает мрачный образ. Когда что-то умирает, появляется что-то новое, и мы все должны измениться, чтобы остаться в живых. Я чувствую, что эта планета находится в каком-то поворотном пункте. Конец западного мира близок, и возникает вопрос: что происходит, когда Запад закончится? Я думаю, что это, вероятно, лучшая запись, которую мы когда-либо делали. Хотя это наш двенадцатый альбом, ради всего святого, для нас в этом нет ничего нового." — рассказывает об альбоме Jyrki 69, вокалист The 69 Eyes.



Музыкальные критики говорят, что группа сочетает в своей музыке глэм-метал и готик-рок, добавляя свое видение этих жанров. И The 69 Eyes не сторонятся самых разных влияний на свой стиль: от икон готического и глэм-рока до Элвиса Пресли, The Doors и Билли Айдола. В конце концов, на музыкальное мировоззрение музыкантов повлияли литература и фильмы о вампирах. Так и образовался уникальный стиль артистов, goth'n'roll.



Уже скоро атмосферу финских вампиров можно будет почувствовать вживую. Они будут играть в столичном клубе Atlas 7 марта 2022. В программе — как старые добрые хиты, так и новинки с последнего релиза, West End. Берите билеты и приходите зажигать вместе с финским goth'n'roll!