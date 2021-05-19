Этнобит и техно: в Киев едет звезда электронной музыки SATORI

22.05.2021

22 мая Osocor Residence преобразится на мистическую сказку для взрослых, главную роль в которой сыграет британский электронный продюсер SATORI (билеты).

Традиционно музыкант ассоциируется с вариациями на мексиканскую тему: вспомните его выступления-импровизации, покорившие весь Тулум. Однако Osocor Residence готовит перформанс, который сломает стереотипные представления о вечеринках. Магические световые инсталляции и декор, абсолютно выходящий за пределы любых стандартов - такой формат можно воспроизвести только на одной киевский локации.

Возглавит этот сюрреализм SATORI с живым музыкальным представлением.



Фотография Djordje Petrovic могла бы иллюстрировать в словарях статьи под названием "мультикультурный артист". Полусерб, полуафриканец, он родился в Нидерландах и полностью раскрыл творческий потенциал в Японии. Но в его музыке - намного больше, чем просто микс культур. Там просветление, эйфория, внезапное счастье - все то, что включает в себя японский термин "сатори".

Вместе с локацией 22 мая трансформируются и гости. Мотивы этно и бохо в дресс-коде, микс фолк-вокала, техно, джаза и живых инструментов - SATORI наколдует энергетику вечера и создаст гармоничный контекст для главной мистической сказки в этом сезоне.