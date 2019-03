Джазовый понедельник: Квинтет Денниса Аду

Деннис Аду

01.04.2019

1 апреля в рамках серии концертов Live Jazz Monday – Квинтет Денниса Аду.

Почему стоит посетить концерт Квинтета Денниса Аду?

Виртуозный микс джаза, свинга и би-бопа. Легендарные произведения и авторские джазовые композиции. Уникальная программа.

Вас также ждут:

легендарные произведения и авторские джазовые композиции; уникальная программа композиций выдающегося джазмена и двукратного обладателя "Грэмми" Роя Харгроува (Roy Hargrove);

один из самых ярких джаз-бэндов Украины;

уютный вечер в сопровождении качественной музыки.

Dennis Adu Quintet – это звездный состав признанных музыкантов с большим опытом

Деннис Аду – бэнд-лидер и художественный руководитель коллектива. Со свойственным ему вкусом и стилем он определяет репертуар концертов, аранжирует джазовые стандарты и всемирные хиты, пишет авторскую музыку.

Dennis Adu Quintet являются желанными гостями концертов и участниками фестивалей. Музыканты группы играют с известными артистами и самыми популярными бэндами.

В составе коллектива:

Денис Аду - труба, флюгельгорн;

Борис Могилевский - альт-саксофон;

Александр Малышев - фортепиано;

Александр Емец - контрабас;

Павел Галицкий - барабаны.

Они исполняют песни и дарят особое джазовое настроение.

Добавьте своему вечеру шарма и позвольте себе расслабиться. Джазовый понедельник хорошее начало недели в уютном месте. Welcome to the Jazz!

Квинтет Денниса Аду: купить билеты

Узнать стоимость билетов и выбрать места можно здесь.