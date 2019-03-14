Джазовый понедельник: IVONIKA

IVONIKA

18.03.2019

18-го марта в рамках серии концертов Live Jazz Monday — IVONIKA.

Почему стоит посетить концерт IVONIKA?

чувственный микс джаза, соула и блюза эффектные и оригинальные авторские композиции живьем музыка Sam Cook, Etta James, Otis Redding, Amy Winehouse уютный вечер в сопровождении качественной музыки

Ivonika — свежая кровь украинской джазовой сцены, которая наполняет музыку колоритным и особенным чувством музыки. 18-го марта она впервые выступит сольно на сцене Caribbean Club Concert Hall.

Её музыка льется from soul to soul, и все гости чувствуют её душевное тепло.

Разрешите себе расслабиться и отвлечься от обыденности. Джазовый Понедельник — хорошее начало недели в уютном месте.

Ivonika: купить билеты

Узнать стоимость билетов и купить их можно здесь.