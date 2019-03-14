Джазовый понедельник: IMAGINARIUM

Надежда Николаева

08.04.2019

8-го апреля в рамках серии концертов Live Jazz Monday — IMAGINARIUM.

В этот раз Надежда Николаева и Imaginarium представят программу джаз-мануша!

Почему стоит посетить концерт Надежды Николаевой и Imaginarium?

живьем композиции Джанго Рейнхардта, Мишеля Леграна и многих других

красочное соединение традиционных циганских мотивов “мануш” и свинга

европейская популярная музыка, которая наделала шума в 30-40 годах ХХ ст.

на одной сцене участники лучших фестивалей страны “Кураж — Базар”, “Джаз Коктебель”, “Ретро Круиз” и других.

уютный вечер в сопровождении качественной музыки

Надежда Николаева — музыкант, диджей и радиоведущая авторских программ "Всё-джаз" и "Час совы" на Old fashioned radio.

IMAGINARIUM — киевский арт-коллектив. В их исполнении оживает музыка из любимых фильмов, старый джаз и нежная боссанова.

Разрешите себе расслабиться и отвлечься от обыденности. Джазовый Понедельник — хорошее начало недели в уютном месте.

Надежда Николаева и Imaginarium: купить билеты

Узнать более подробно о событии и купить билеты можно здесь.