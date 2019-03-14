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Джазовый понедельник: IMAGINARIUM

Lite » Афиша 14.03.2019 - 11:41
Надежда Николаева
Надежда Николаева

08.04.2019

8-го апреля в рамках серии концертов Live Jazz Monday — IMAGINARIUM.

В этот раз Надежда Николаева и Imaginarium представят программу джаз-мануша!

Почему стоит посетить концерт Надежды Николаевой и Imaginarium?

  • живьем композиции Джанго Рейнхардта, Мишеля Леграна и многих других
  • красочное соединение традиционных циганских мотивов “мануш” и свинга
  • европейская популярная музыка, которая наделала шума в 30-40 годах ХХ ст.
  • на одной сцене участники лучших фестивалей страны “Кураж — Базар”, “Джаз Коктебель”, “Ретро Круиз” и других.
  • уютный вечер в сопровождении качественной музыки

Надежда Николаева — музыкант, диджей и радиоведущая авторских программ "Всё-джаз" и "Час совы" на Old fashioned radio.

IMAGINARIUM —  киевский арт-коллектив. В их исполнении оживает музыка из любимых фильмов, старый джаз и нежная боссанова.

Разрешите себе расслабиться и отвлечься от обыденности. Джазовый Понедельник — хорошее начало недели в уютном месте.

Надежда Николаева и Imaginarium: купить билеты 

Узнать более подробно о событии и купить билеты можно здесь

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