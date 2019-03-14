Джазовый понедельник: IMAGINARIUM

08.04.2019
8-го апреля в рамках серии концертов Live Jazz Monday — IMAGINARIUM.
В этот раз Надежда Николаева и Imaginarium представят программу джаз-мануша!
Почему стоит посетить концерт Надежды Николаевой и Imaginarium?
Надежда Николаева — музыкант, диджей и радиоведущая авторских программ "Всё-джаз" и "Час совы" на Old fashioned radio.
IMAGINARIUM — киевский арт-коллектив. В их исполнении оживает музыка из любимых фильмов, старый джаз и нежная боссанова.
Разрешите себе расслабиться и отвлечься от обыденности. Джазовый Понедельник — хорошее начало недели в уютном месте.
Узнать более подробно о событии и купить билеты можно здесь.