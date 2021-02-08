Джаз, свинг, блюз, рок-н-ролл: в Киеве пройдет серия музыкальных вечеров

09.02.2021, 21.02.2021, 28.02.2021

Caribbean Club Concert Hall и Radio Jazz презентуют серию музыкальных вечеров "Джазовый квартирник". В продаже только 100 билетов на каждый вечер – прекрасная возможность насладиться хорошей музыкой в камерной атмосфере.

"Джазовый квартирник – отличный вариант для отдыха всей семьей или ужина с любимым человеком. Качественная джазовая музыка, вкусный ужин, бокал любимого напитка и теплая ламповая атмосфера – именно то, что нужно, чтобы отвлечься от обыденности и насладиться зимними вечерами. Во время серии шоу гости услышат все возможные разновидности джаза: от свинга до блюза. Дресс-код в стилистике событий – приветствуется!" – рассказывают организаторы.

Одним лишь джазом организаторы не обошлись, в афише квартирников присутствуют разнообразные шоу и концерты с музыкальной программой от свинга до рок-н-ролла. Заведение подготовило следующие события:

9 февраля: концерт французского шансона "Мой Париж" от Натали Пичкур

Париж любил и Наполеон, и Оноре де Бальзак, и Александр Дюма. А как его любили Эдит Пиаф и Далида, Ив Монтан и Мирей Матье, Шарль Трене и Джо Дассен. Всю свою любовь великие шансонье Франции возложили на песенный алтарь. Мелодичные и трогательные песни, они уносят мысли на уютные парижские улочки, дарят радость жизни и ускоряют биение сердца.

Парижу повезло, ведь практически каждая песня Эдит Пиаф передает его шарм и дух свободы. Киеву повезло, ведь 9 февраля в Caribbean Club состоится концерт французского шансона "Мой Париж" от финалистки "Голоса страны" и солистки Notre Dame de Paris Натали Пичкур.

21 февраля: Cosy Oleksa с программой "Getting Started"

Что может быть лучше бокал любимого напитка в уютной атмосфере под замечательный ритм-н-блюз? Именно такую ​​возможность предлагает молодая музыкальная группа Cosy Oleksa – сольный проект Алексея Филиппенкова, известного поклонникам рок-н-ролла всей страны и за ее пределами.

"Getting Started" – первый большой сольный концерт коллектива Cosy Oleksa, который объединил на одной сцене музыкантов от джаза до блюза. В авторской программе группы можно насладиться зажигательными ритмами от соула до ритм-н-блюза.

28 февраля: Yiddish Jazz Show в исполнении певицы GOLDA и Freedom Ballet



Yiddish Jazz Show – это музыкальный спектакль с элементами иммерсивного театра, где гость одновременно и зритель, и герой действа. Идеолог проекта Yiddish Jazz Show – певица GOLDA – с детства знакома с этими песнями, их вековой историей и особым характером. В компании с топовыми украинскими джазовыми музыкантами GOLDA находит новое прочтение забытым песням, вдыхает в них свежесть и заставляет полюбить эти песни даже тех, кто до сих пор был совсем не знаком с еврейской культурой.

"Музыкальный спектакль Yiddish Jazz Show уже трижды прошел с успехом в столичном Caribbean Club. Это хорошая традиция, к которой приятно возвращаться снова и снова. В этой программе самое главное – это атмосфера праздника. Декорации, шоу, живой бэнд, постановочные номера, костюмы и танцы от Freedom Ballet. Когда это все вместе оживает на сцене – невозможно оторваться!" – рассказывает GOLDA.