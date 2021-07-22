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Бумбокс в Киеве сыграют для хороших людей под чарующий закат

Новина українською → Четверг 22 июля 2021 18:30
Бумбокс в Киеве сыграют для хороших людей под чарующий закат Фото: Бумбокс дадут концерт в Киеве (пресс-служба)

19.08.2021

Никаких громких эпитетов, все просто: те самые ребята из Бумбокса. На именно той сцене Osocor (билеты).

Трендовую сейчас фразу "быть в потоке" надо иллюстрировать примером Бумбокса. С самого своего появления в украинской музыкальной культуре в 2004 году они этот поток возглавляют: сейчас, как и тогда, их композиции резонируют тысячам людей. Феномен Бумбокса - в нашей безусловной любви к каждому их проявлению от "Наодинці" до "Безодні", от "Вахтерам" до фита с Сашей Чемеровым "Любила", релиз которого состоялся несколько недель назад.


Бумбокс имеет богатую историю, потому что только с мини-альбомами "Люди" и "Голий Король" в 2017-18 годах они объездили 15 стран мира и сыграли 117 концертов.

Альбом "Таємний код: Рубікон", вышедший в 2019 году, музыканты записывали не только в Украине, но и во Франции и США - самые яркие клипы на песни с этого альбома - остросоциальное видео "Ангела" (feat Крошка) и сенсация под названием "Жаль", которая по глубине лирики точно не уступает классике "Ну давай, телефон мій, дзвони, дзвони, дзвони".


Искренне, тепло - может, музыка Бумбокса так близка нам именно потому, что она из нас и состоит, из каждого. Всех, кто хочет это единение почувствовать вживую, приглашаем 19 августа в Osocor Residence - совместим Бумбокс, хороших людей вокруг и магнетический закат.

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