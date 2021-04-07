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ARTBAT и HOSH создают новую историю в Киеве

Новина українською → Среда 07 апреля 2021 09:33
ARTBAT и HOSH создают новую историю в Киеве ARTBAT и HOSH сыграют в Киеве (фото: Osocor Residence)

11.06.2021

Сотни людей до сих пор вспоминают два прошлогодних ивента с участием легендарного дуэта ARTBAT и HOSH. На этот раз в Osocor Residence будет писаться новая история современной музыки (билеты).

ARTBAT подготовили свежие треки, в ритме которых будут пульсировать сердца миллионов. А гости резиденции летнего отдыха в Киеве получат шанс услышать их первыми. Компанию артистам составит немецкий электронный продюсер и диджей HOSH.

ARTBAT уже отчеканили свое творческое имя на аллее музыкальной славы. Каждое их выступление на самых громких фестивалях мира: Awakenings, Tomorrowland, Loveland, Fusion, ADE, EDC и DGTL - захватывает и получает только положительные отзывы гурманов электронного саунда по всем уголкам планеты. Значит, сомнения излишни: вечер техно в Osocor Residence обречен стать сенсацией 2021 года.


За магический летний вайб будет отвечать HOSH, главное открытие Diynamic Music и владелец лейбла fryhide, под которым вышли самые узнаваемые треки ARTBAT - Tabu, Papillon и Aquarius. В своем творчестве HOSH привык к мультиформатным экспериментам. Он взял лучшее от техно и хауса и добавил к этому переплетению свой секретный ингредиент, благодаря которому поднимаются сотни людей на танцполах всего мира.


О таких событиях мало просто услышать или посмотреть чужой прямой эфир в Instagram. Их нужно воспринимать вживую.

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